Kraftig prisbyks for treroms på Torshov

På to måneder har prisen for en leilighet i Italiagården på Torshov gått rett til himmels.

I slutten av mai kjøpte eiendomsselskapet Madsen og Moe Prosjekt en treroms- leilighet på Torshov i Oslo.

Prisen for endeleiligheten i Omsens gate var nær 4,8 millioner kroner. I tillegg kom fellesgjelden på ca. 400.000 kroner.

To måneder senere ble leiligheten igjen lagt ut for salg. Denne gangen var prisantydningen svimlende 6,9 millioner kroner. Det tilsvarer en prisøkning på hele 45 prosent. Ved siden av kom fellesgjelden.

TOTALRENOVERT: Alt i leiligheten er pusset opp. Foto: Eie Eiendomsmegling

- Solgt

Eiendomsmegler Siamak Ebrahimi i Eie eiendomsmegling, forteller at da eiendomsselskapet kjøpte leiligheten så var det et oppussingsobjekt.

- Nå har eierne pusset opp hele leiligheten, og det forsvarer prisøkningen, sier han.

Endeleiligheten som har elektrisk gulvvarme i alle rom er på 87 kvadratmeter og ligger i den ettertraktede bygården Kvartal VII, eller Italiagården, som den også kalles.

Leiligheten ble revet bort fra markedet etter bare noe få visninger.

- Leiligheten gikk for 6,7 millioner kroner, eller 200.000 kroner under prisantydning. Vi er fornøyd med det, sier han.

Rett ved Torshovparken

FELLES BAKGÅRD: I bakgården er det et større fellesområdet med sittegrupper, grill og lekeplasser. Foto: Eie Eiendomsmegling

Gården ble oppført på 1920-tallet og er tegnet av arkitekt Harald Hals. I tillegg til at det er felles bakgård med sittegrupper, grill og lekeplass, er Torshovparken på 40 mål rett ved.

- Det er en populær og hyggelig gård, og særlig ettertraktet for barnefamilier, beliggende sentralt på Torshov, avslutter eiendomsmegleren.

I boligannonsen ble det reklamer med at det var en unik atmosfære i boligen, og at leiligheten kombinerer moderne stil med klassiske detaljer.

Her kom det også frem at boligen har en fleksibel planløsning, som gjør at leiligheten ved å ta deler av kjøkkenet og stua kan gjøres om til to soverom. Det er også mulighet for å utbygging av kjeller.

Nettavisen Økonomi kunne tidligere i år fortelle at det kan lønne seg å pusse opp før boligsalg.