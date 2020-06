Kraftig priskutt på prinsesse Märtha Louises hytte

Prinsesse Märtha Louises sommerparadis på Hankø er lagt ut for salg igjen. Prislappen har derimot sunket med hele ti millioner kroner. - Markedet svarte ikke, mener megleren.

I mai 2019 omtalte Nettavisen at Märtha Louises kongebolig, også kjent som «Bloksberg», ble lagt ut på Finn. Da hadde hun allerede forsøkt å få solgt hytta i over ett år.

Nå dumpes dermed prisen på sommerparadiset fra 35 millioner norske kroner til 25 millioner.

Advokat og luksuseiendomsmegler Torbjørn Ek mener det er en naturlig prosess for eiendommen med 400 kvadratmeter og tolv mål stor tomt.

- Vi hadde en utprøving i fjor på 35 millioner. Det svarte ikke markedet på, og så har vi gjort den vurderingen i dag at vi tror 25 er et vettugt og fornuftig prisutgangspunkt. Så tar vi det derifra, sier han til Nettavisen fredag kveld.

- Merkbar respons

Eieren av AdvokatEk sier han ikke kan ikke kan utbrodere noe særlig mer, men forteller at interessen allerede har latt seg kjenne.

- Det er klart det handler om markedstilpasning. Responsen har sånn sett vært merkbart annerledes nå i år enn det var i fjor - så vi får se, forklarer Ek.

- MERKBART: Advokat og megler Torbjørn Ek forteller at det var merkbar forskjell i responsen på annonsen etter prisreduksjonen. Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

Og om man ender opp med å kjøpe hytta, får man eventuelt med både 15 mål strandeiendom, åtte soverom, fire bad, brygge, badehus og panoramautsikt over Oslofjorden.

Att på til er det bygget et 60 kvadratmeter stort svømmebasseng med eget badehus, garderober og omfattende platting på tomten.

BASSENG: Svømmebassenget er på hele 48 kvadratmeter. Foto: Advokat Ek

UTSIKT: Hytta «troner majestetisk høyt og fritt», ifølge Finn-annonsen. Foto: Advokat Ek

- Troner majestetisk



I Finn-annonsen, som ble lagt ut fredag lik etter klokka 12, kommer det fram at «den klassiske boligen fra 1918 troner majestetisk høyt og fritt, og det tilhørende bassengområdet er fint innpasset i terrenget».

SKJERMET: Luksusboligen ligger skjermet til med panoramautsikt over Hankøsundet og har usjenert beliggenhet til Husbukta. Foto: Advokat Ek

Avstanden til sjøen, badeplasser og båtplass er også relativt kort, mens det videre informeres om at hovedhuset er på to etasjer.

Det følger også med et gjestehus, to parkeringsplasser på fastlandet, samt en taubane fra brygga og opp til hovedhuset for transport av varer eller lignende.

Daværende kronprins Olav kjøpte Bloksberg i 1947. Etter at kong Olav gikk bort i 1991, arvet kong Harald eiendommen. Prinsesse Märtha Louise overtok stedet i 2001.