Kraftig rentefall på fastrentelån

I løpet av sommeren har bankene satt ned renten på fastrentelån med 10 års binding med opp til 0,75 prosentpoeng.

Nesten alle bankene har satt ned renten med 10 års binding, spesielt i de siste par ukene har nedgangen vært stor. En god del har satt ned renten på lån med 5 års binding. På lån med tre års binding er det få endringer.

Her har vi sammenlignet gjennomsnittet av de effektive rentene som gjaldt før sommeren, med dagens nivå for de fem billigste lånene. Rentenedgangen har vært på hele 0,63 prosentpoeng for lån med 10 års binding. Det er svært mye på så kort tid.

Binding Effektiv nå Endring 10 år 2,74% -0,63% 5 år 2,72% -0,26% 3 år 2,63% -0,08%

Tok du opp en lån med 10 års binding før sommeren som var 0,63 prosentpoeng høyere enn i dag, har du tapt en god del penger. Med et lån på 2 millioner kroner kostet lånet 126.000 kroner mer (98.280 kroner etter skatt).

Renten med 10 års binding

Med 10 års binding vet du at forskjellene ved lånetidspunktet vil vare i 10 år. I tabellen under som viser lån med 10 års binding er det med en kolonne som viser hvor stor forskjellen i kroner blir i løpet av 10 år, med 2 millioner kroner i lån. Fra billigste til dyreste er det en forskjell på 154.000 kroner. Forskjellen fra billigste til nest billigste er 23.000 kroner.

Forskjellen kroner bestemmes av differansen i den nominelle renten ganget med lånestørrelsen(her er det forutsatt at det ikke betales avdrag). I tillegg kommer forskjeller i etableringsgebyret, og forskjeller i det månedlige termingebyret.

Storebrand Bank var den første som satte ned tiårsrenten til et lavt nivå med 2,49 prosent (2,59 prosent effektivt. Etterhvert har flere nærmet seg, men Storebrand er fremdeles billigst. Renten Storebrand tilbyr er den samme som på lån med tre års binding. De er ellers den eneste banken som ikke tilbyr 5 års binding. Til gjengjeld er de den eneste banken som tilbyr 20 års binding, der den nominelle renten er 0,4 prosentpoeng over den med ti års binding.

Her er det verdt å merke seg at renten på fastrentelånet er (3 og 10 år) har den samme renten som den billigste flytende renten Storebrand tilbyr (Bærekraftig boliglån på lån fra 4 millioner kroner). På boliglån for Helkunder er den laveste flytende renten 3,35 prosent.

I kalkulatoren Finn billigste fastrentelån kan du se hele listen på forskjellige beløp, med forskjellige bindingstider.

Bank Nom. Eff. Forskjell Storebrand Bank 2,49% 2,59% 0 KLP Banken 2,60% 2,71% 23 100 SpareBank 1 SR-Bank 2,59% 2,72% 23 550 Akademikerne - Danske Bank 2,75% 2,83% 49 650 DNB 2,75% 2,86% 52 725 SpareBank 1 Telemark 2,75% 2,86% 53 250 Nordea Premium 2,75% 2,87% 54 550 Sparebanken Sør 2,75% 2,88% 55 550 Nordea 2,80% 2,93% 64 550 Danske Bank 2,85% 2,95% 71 850 SpareBank 1 Østlandet 2,85% 2,96% 72 250 Sandnes Sparebank 2,85% 2,98% 75 150 OBOS Banken 2,90% 2,99% 79 950 SpareBank 1 Nord-Norge 2,85% 2,99% 76 450 Fana Sparebank 2,95% 3,06% 92 250 Sparebanken Vest 2,95% 3,07% 93 350 SpareBank 1 Ringerike Hadeland 3,00% 3,12% 103 250 SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,00% 3,12% 103 400 Sparebanken Sogn og Fjordane 3,10% 3,21% 122 250 SpareBank 1 Modum 3,10% 3,23% 123 850 SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,15% 3,28% 133 750 Sparebank 1 SMN 3,25% 3,38% 154 100

Best på 3 og fem års binding

Dette er bankene med de laveste rentene på de to bindingstidene. Effektiv rente er regnet av 2 millioner kroner, med 15 års nedbetalingstid.

Det er Akademikerne (i Danske Bank) som har den laveste renten både med 3 og 5 års binding. Renten i KLP Banken er så godt som lik, men du må ha tilknytning for å få lån.

Sandnes Sparebank er også på samme rentenivå som de beste med 5 års binding. Denne banken er den eneste sammen med SpareBank 1 Østlandet som gir kundeutbytte etter hvor store lån og innskudd kunden har. I 2019 (basert på året 2018) fikke kundene 0,26 prosent av lån og innskudd (maksimert til 2 millioner for både lån og innskudd).

5 års binding Bank Nom. Eff. Akademikerne - Danske Bank 2,60% 2,68% KLP Banken 2,60% 2,71% Sandnes Sparebank 2,59% 2,72% SpareBank 1 SR-Bank 2,59% 2,72% Nordea Premium 2,65% 2,77%