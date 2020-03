Kraftig rentekutt i USA - Trump jubler

Nå får president Donald Trump endelig ønsket sitt oppfylt: - Dette er fenomenale nyheter.

NEW YORK (Nettavisen): USAs sentralbank bestemte seg på søndag for å kutte renta til ned mot null. De har vedtatt et ekstraordinært kutt i styringsrenta til intervallet 0 til 0,25 prosent for å møte den økonomiske effekten av koronapandemien.

Federal Reserve kunngjør samtidig at de vil lempe på reguleringene av banker for å oppmuntre til økt utlån og få fart på økonomien.

President Donald Trump har lenge lagt press på sentralbanken og sentralbanksjefen for å få dem til å sette ned renta.

Senest på fredag var Trump ute og kritiserte sentralbanken for ikke å ta grep.

- Har muligheten til å fjerne sentralbanksjefen

Rentekuttet kommer dagen etter at Donald Trump uttalte at han hadde retten og muligheten til å gi sentralbanksjef Jerome Powell, sparken, men at han ikke hadde tenkt til å gjøre det.

Nesten 3300 personer er nå smittet av koronaviruset i USA og rundt 60 personer er døde.

Flere amerikanere har nå begynt å hamstre matvarer i butikkene. President Trump var derfor ute på søndag og ba om de ikke skulle handle så mye.

- Dere trenger ikke handle så mye. Ta det med ro. Slapp av, uttalte Trump på søndag.

Søndag kom også nyheten om at alle de offentlige skolene i New York stenges fra mandag av, melder CNN. New York er det største skoledistriktet i landet.

I New York er nå 300 personer smittet, og fem personer er døde som en følge av koronaviruset.

– Dette er fenomenale nyheter

USAs sentralbank sier de kutter styringsrenta med et helt prosentpoeng for beskytte økonomien mot følgene av korona-pandemien. Federal Reserve kunngjør samtidig at de vil lempe på reguleringene av banker for å oppmuntre til økt utlån og få fart på økonomien.

– Koronaviruset vil tynge den økonomiske aktiviteten den nærmeste tiden og utgjøre en risiko for de økonomiske utsiktene, heter det i en kunngjøring fra sentralbanken.

Banken understreker viktigheten av å holde arbeidsledigheten lav og sikre prisstabilitet og varsler at styringsrenta vil bli holdt lav til amerikansk økonomi igjen er på vei opp.

President Donald Trump, som har vært en flittig kritiker av sentralbanken, var søndag fra seg av begeistring over rentekuttet.

– Jeg vil få gratulere sentralbanken. Dette er fenomenale nyheter, sa Trump.

– Jeg er svært glad, dette hadde jeg ikke ventet, og jeg liker å bli overrasket, la han til.

Den siste uka var dramatisk på de amerikanske børsene, selv om den industritunge Dow Jones-indeksen steg med hele 9,4 prosent fredag. Ved ukeslutt lå indeksen likevel 10,4 prosent under åpningen mandag og på samme nivå som for ett år siden.

Til tross for rentekuttet, så faller Dow Futures med 600 poeng søndag kveld, melder CNBC.

