Kraftig resultatfall for Norske Skog

Koronapandemien bidro til at resultatet for Norske Skog falt med 1,6 milliarder kroner i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre kvartal i år omsatte Norske Skog for 2,2 milliarder kroner, et langt stykke under fjorårets omsetning i samme periode på 3,3 milliarder kroner.

I en pressemelding skriver konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog at koronapandemien har hatt stor påvirkning på etterspørselen.

Les også: Kaski vil ha krav til selskaper som som får koronahjelp: - Pengene bør ikke gå til selskaper som organiserer seg slik

Etter første halvår 2020 har papirprodusenten endt med et underskudd på 433 millioner kroner før skatt. Til samme tid i 2019 hadde de et overskudd på 1,2 milliarder før skatt.

Nå planlegger Norske Skog en såkalt «reindustralisering» i Norge.

– Koronapandemien har fremskyndet behovet for en omlegging av den norske papirvirksomheten til andre typer treforedling, skriver Ombudstvedt.

Les også: Koronasmell for SATS - mistet 35.000 medlemmer

De har allerede satt i gang arbeidet med å konvertere to avispapirmaskiner ved Bruck i Østerrike og Golbey i Frankrike til å heller produsere emballasje. Nå kan lignende konverteringer skje med noen av deres seks papirmaskiner i Norge.

(©NTB)