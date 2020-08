Kraftig stup for Avinors taxfree-inntekter

Koronakrisen førte til inntektskollaps for taxfree-butikkene.

Det har vært tøffe tider for flybransjen det siste halve året, og det har også Avinor virkelig fått merke.

Onsdag ble det kjent at Avinors taxfree-inntekter har stupt fra 752 millioner i andre kvartal 2019 til 39 millioner i andre kvartal i 2020. Halvårsinntektene har gått ned fra 1,3 milliarder kroner til 485 millioner. Fjorårsinntektene var totalt på 2,9 milliarder.

Avinor eier de fleste av Norges store flyplasser, som Oslo Gardermoen, Bergen Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. I tillegg til inntektene fra flyselskapene er taxfree-inntektene Avinors viktigste inntekt.

Solgte taxfree-varer utenfor flyplassene

Tidligere i sommer måtte store mengder taxfree-varer selges ut utenfor flyplassene, på grunn av det store fallet i antall reisende etter mars.

Flere hundre tusen varer ble raskt revet vekk. Travel Retail Norway (TRN), som er landets dominerende taxfree-aktør, satt nemlig inne med ekstremt mange varer. Mange av produktene nærmet seg også forfallsdato mens utsiktene for utenlandsreiser fortsatt var dårlig.

- Vi solgte unna det meste på vår outlet på Jessheim storsenter i løpet av fem uker, men mesteparten solgte vi den første helga, fortalte kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i TRN til Nettavisen.

GOD BUTIKK: Haakon Dagestad i Travel Retail Norway AS har gjort millionbutikk på å selge ut flyplassgodteri i leide lokaler på Jessheim. Foto: Caroline Bjerkland (Mitt Jessheim)

Det var Kvikk Lunsj, Bamsemums, Melkehjerter og 30-pakning med Extra tyggegummi det gikk mest av.

- En del av varene på outleten ble solgt for en lavere pris enn på taxfree-butikkene på flyplassene, men det er bedre å selge varene billige enn å tape alt, sa han.

Med varer for flere millioner kroner på lager som nærmet seg utløpsdato, var de også nødt til å selge en del av varene gjennom andre aktører. I midten av juli hadde Kiwi-butikker solgt 118.000 varer.

- Kutt ut dette tullet!

Sist uke skrev samfunnsøkonom Harald Magnus Andreassen en kronikk til NRK, hvor han skrev at vi ikke trenger taxfree-butikker.

- Klarer en politiker i eller utenfor regjeringen å forklare det norske folk hvorfor en urettferdig, ressurssløsende og kostbar taxfree-ordning er fornuftig, skal jeg bøye meg i støvet. Hvis ikke det er mulig, kutt ut dette tullet! skriver han.

Han mener koronakrisen har vist at vi klarer oss helt fint uten taxfree-butikker, at vi får tak i det vi trenger på Vinmonopolet og i norske butikker. Han mener det ikke finnes noen gode argument for at folk skal kunne kjøpe med seg alkohol, tobakk og andre varer avgiftsfritt inn i landet.

VIL KUTTE UT TAXFREE: Harald Magnus Andreassen vil kutte ut taxfree-butikkene i Norge. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Andreassen forklarer at staten taper rundt tre milliarder kroner i avgiftsinntekter per år på at reiseglade nordmenn handler på taxfree. Tallet blir langt større om vi også tar med svenskehandelen.

- De pengene staten taper på taxfree fører til at andre skatter og avgifter blir tilsvarende høyere. Disse økte skattene må alle betale, også de som ikke handler på taxfree.