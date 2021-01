Kraftig Tesla-fall på børsen

Raser i etterhandelen etter at selskapet legger frem svakere tall enn ventet.

Tesla faller sju prosent på børsen i etterhandelen etter at selskapet legger frem tall som svikter forventningene.

Resultat per aksje var 80 cent, mot ventet, 1,02 dollar.

Tesla har steget 674 prosent på børsen de siste tolv månedene.

Det er imidlertid ikke bare dårlige nyheter i Tesla-rapporten, der Tesla passerte en omsetning på 10 milliarder dollar i kvartalet for første gang. Selskapet skriver også at de venter å levere 50 prosent flere biler i 2021 enn i 2020. Det betyr at Tesla trolig vil produsere rundt 750.000 biler, mot 500.000 i 2020, et år preget av mange produksjonsforstyrrelser.

Tesla skriver også at Tesla-fabrikken utenfor Berlin, der trolig de fleste bilene på norske veier etterhvert vil komme fra, går etter planen.

