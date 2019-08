Kraftig ut mot politikernes millionlønninger: - Avstanden til velgerne øker

Ordføreren i Stavanger tjener mer enn borgermestere i byer som Manchester, Paris og Madrid. Mímir Kristjánsson vil kutte lønnen sin med minst 400.000 kroner hvis han får ordførerkjedet.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) - Realiteten er at det er vanskelig å begrunne at de er så vanvittig kompetente at de skal tjene tre til fire ganger mer enn enn vanlige kommuneansatte, sier Mímir Kristjánsson.

Kristjánsson har vendt hjem til Stavanger som Rødts ordførerkandidat etter flere år i hovedstaden, og mener politikerlønningene i hjembyen og på Stortinget går på tilliten løs. Skulle Kristjánsson blitt ordfører etter valget, ville han fått en lønn på rundt 1,2 millioner kroner i året.

- I Oslo tjener ordføreren mer, men lønnen i Stavanger er fortsatt høyere enn det ordførerne i Manchester, Paris og Madrid tjener. Rådmannen i Stavanger tjener 1,6 millioner kroner. Når lederlønninger på stat- og kommunenivå øker, så øker avstanden til velgerne og ansatte i kommunen, sier Kristjánsson.

Stavangerordfører Christine Sagen Helgø (H), som ikke stiller til gjenvalg i år, tjente 1,23 millioner kroner i 2017. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Vil kutte alkoholen også

I tillegg til fast lønn, får politikere i Stavanger-området honorarer for å sitte i styrene til foretak og selskaper med kommunalt eierskap - for eksempel milliardkonsernet Lyse.

- Bystyre-honorarene er helt ok, men når vi får et system der folkevalgte anmasser seg styreverv og posisjoner som fører til millionlønninger, må man tråkke på bremsen, sier Kristjánsson og fortsetter:

- Vi krever et tak på åtte ganger folketrygdens grunnbeløp, som er 798.864 kroner. Ingen skal tjene mer enn dette som folkevalgt, uansett hvor mange styrer man sitter i, sier Rødt-politikeren.

Mímir Kristjánsson mener politikerlønningene går på tilliten til velgerne løs. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Kristjánsson mener også at gratis alkohol blant politikere må ta slutt. Ordførerkandidaten trekker fram et eksempel, som tidligere har stått på trykk i Aftenbladet, der det interkommunale foretaket Greater Stavanger skal ha drukket prosecco og spist kongekrabbe i Houston for rundt 1.500 kroner per person under en middag. Blant gjestene var ordføreren i Stavanger.

- Jeg synes det er en dårlig idé at skattebetalernes penger skal gå til å traktere politikere med alkohol. Mat er én ting, men drikken kan de betale selv - i alle fall når de tjener rundt 1 million kroner i året. Kommunebudsjettene er trange, og en million kroner her og der er vesentlige penger, sier Kristjánsson.

- Man mister gangsynet

- Politikerne leser bunker med sakspapirer i uken, er høyt og lavt og jobber i de aller fleste tilfeller knallhardt for innbyggerne. Står vi ikke i fare for å miste de beste og klokeste hodene om vi kutter i lønnen til kommunepolitikerne?

- Jeg har ingen grunn til å tro at politikerne ikke jobber hardt og ikke fortjener en god lønn. Men de andre som jobber i kommunen jobber også hardt, og mange av yrkene er hardere enn å være politikere, dersom man ser på uførestatistikken. Dessuten ser vi klasseskiller internt blant politikerne, der vi har «frivillige» politikere som jobber utenom hverdagsjobben - og yrkespolitikere med 1 millioner kroner i lønn, sier Kristjánsson.

- Men er det ikke bare naturlig og klokt at politikernes lønn følger lønnsveksten i befolkningen generelt?

- Når politikernes lønn øker prosentvis i takt med lønnsveksten generelt, øker bare forskjellene enda mer. Mange av lønningene er bundet opp til hverandre: Hver gang Stortinget vedtar sin egen lønnsøkning, så øker lønningene nedover også - men ikke for barneskolelærere og pleiere på sykehjem. Det er mer logisk at politikernes lønn øker i takt med lønnen til kommunearbeiderne på gulvet, sier Kristjánsson.

Siden 2012 har lønnen til stortingsrepresentantene økt fra 777.630 kroner til 987.997 kroner. Foto: Gorm Kallestad (NTB Scanpix)

I juni kritiserte Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum stortingsrepresentantenes lønnsutvikling, der utbetalingene har økt fra 778.000 til 988.000 på syv år. Kristjánsson mener velgerne ikke trenger å godta lønnsutviklingen på Stortinget.

- Det er besværende at så få partier på Stortinget ser på de økende politikerlønningene som et problem. Selv et såkalt folkelig parti som Frp går med på å øke godene, sier Kristjánsson og fortsetter:

- Vi må innse at vi som velgere kan kontrollere dette. Folk tror at det å endre politikernes lønninger er omtrent like vanskelig som å endre dårlig vær - men slik er det ikke. Jeg tror at hvis man tjener flere hundretusen mer enn normalen, så mister man gangsynet og forståelsen for livet til vanlige folk.

Stavangerordføreren svarer: - Lønns- og kostnadsnivået høyere i Norge

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) skriver til Nettavisen Økonomi at lønns- og kostnadsnivået i Norge tross alt er langt høyere enn i andre land.

- Men en kan jo spørre seg om Kristjánsson er like kritisk til at Arbeiderpartiets opposisjonsleder i Stavanger tjener 998.823 kroner, mens opposisjonslederen John Leech i Manchester tjener rett i overkant av 401.400 kroner, skriver Sagen Helgø.

Hun presiserer at kuvertprisen på det aktuelle arrangementet i Houston var på 1.503 kroner per hode, og ikke på cirka 1.700 kroner, som det stod i Aftenbladet. Nettavisen Økonomi har fått tilgang til regningen på 1.331.92 dollar fra turen i 2017, som blant annet inneholdt kongekrabbe, hummer og prosecco. Middagen ble spist i forbindelse med Norway2OTC, en fast delegasjonsreise der noen representanter fra kommunen deltar.

- 1.503 kroner ligger innenfor statens maksregulativ for utenlandsreiser, som er på 1.723 kroner, skriver ordføreren.

