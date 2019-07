Kraftig vekst for Europris

Europris har en sterk vekst i andre kvartal, men må tåle kostnadsøkninger.

Europris er Norges største detaljhandel innenfor variert handel. Det børsnoterte selskapet tilbyr alt fra dagligvarer, hus og gjem, personlig pleie, hobbyartikler, til elektronikk, sport og fritid og varer til kjæledyr.

Tallene for andre kvartal viser at salgsinntektene økte fra 1427 millioner kroner til 1621 millioner. Driftsresultatet falt imidlertid fra 185 millioner kroner til 154 millioner, vesentlig som følge av høyere avskrivninger. Bunnlinjen i perioden er ned fra 136 millioner kroner til 103 millioner.

Europris hadde et kjemperesultat i 2018 med et overskudd på 553 millioner kroner.



Tapte penger



I første kvartal omsatte Euopris for 1237 millioner kroner, opp fra 1199 millioner iførste kvartal 2018. Det ble imidlertid et underskudd før skatt på 29,5 millioner kroner, mot et overskudd på 11 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Den største aksjonæren i Europris er Folketrygdfondet med 4,8 prosent av aksjene, slik at det er et svært spredt eierskap i selskapet. Europris er i dag verdt 4,45 milliarder kroner på Oslo Børs.

DET HAR SVINGT: Europris-aksjen fikk en voldsom opptur utover vinteren, for så å falle tilbake, men de seneste ukene har vært bra. Foto: (Oslo Børs)

Aksjen er så langt i år opp pene 28,1 prosent, mens Hovedindeksen ved Oslo Børs i samme tidsrom er opp 10,5 prosent.

Saken oppdateres.