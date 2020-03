Kraftig vekst for Nettavisen: – Vi har valgt en litt annen vei

Koronakrisen viser nordmenns enorme tørst etter nyheter. Nettavisens lesertall er opp 50 prosent den siste uken.

Koronakrisens har for alvor slått innover Norge. Leserne tørster etter både gode og dårlige nyheter midt i det som blir en historisk krise.

Den siste uken har Nettavisen fått over 50 prosent flere lesere. Nettavisen Pluss, som ble lansert for halvannet år siden, har rukket å få over 15.000 abonnenter.

Les også: Facebook-gruppe med oppsiktsvekkende initiativ: Ønsker å flytte feiringen av 17. mai

Skiller seg ut

– Jeg vil si at jeg er enormt takknemlig til alle som tegner seg til abonnenter. Vi vet at annonsemarkedet nå kan bli veldig vanskelig, og ved å tegne seg til abonnement kan de støtte vår avis, sier nyhetsredaktør René Svendsen.

Han forklarer at Nettavisen i motsetning til andre riksmedier har valgt en litt annen vei i dekningen av den globale pandemien.

– Vi opplever at leserne setter pris på den tilnærmingen vi har til dekningen. Vi dekker det med løpende nyheter, men vi leter etter gode og representative saker som både synliggjør alvorligheten men også forteller om lyspunktene, sier Svendsen.

Les mer: Forsker med skrekk­scenarier under NRK-debatt - skaper storm

Nyhetsredaktøren forteller at styrken til Nettavisen kommer frem i denne perioden, hvor alle er vant til å jobbe digitalt og fra hjemmekontor og ute i felt.

– Hvordan har Nettavisen skilt seg ut?

– Jeg tror vi i kanskje større grad fokuserte på de positive nyhetene fra Kina og Sør-Korea når de begynte å komme. Det er riktig så lenge det gjøres på en fornuftig måte – fordi det er mye lærdom i det, sier nyhetsredaktøren.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Forbereder seg på vanskelige tider

Selv om trafikk- og abonnementstallene gir grunnlag til jubel, er heller ikke mediebransjen skånet for det som skjer med norsk økonomi. Det er varslet permitteringsbølge, og hele 84.000 nye er arbeidsledige ifølge de siste tallene. NHO spår den største ledigheten siden andre verdenskrig.

– Vi er veldig utsatt for konjunkturer i annonsemarkedet. Dette følger vi veldig nøye med på. Vi gir bort nesten alt vi skriver om koronasituasjonen gjennom å la det ligge åpent. Hvis vi skal kunne fortsette med det, er vi helt avhengig av abonnenter, sier Svendsen.

Les også: Mads Hansen slakter reality-kjendiser etter dette bildet

Nettavisen er eid av Amedia og har sammen med de totalt 75 lokalavisene startet i gang noe som kalles «Koronabarometeret». Daglig måler det tillit til myndighetenes respons og folks frykt gjennom hele krisen.

– Dette er nytt for absolutt alle. Ingen av oss kan si at vi kan dette fra før av. Hverken i mediene eller befolkningen. Dette er en historisk hendelse hvor vi må både være varsomme, men samtidig modige nok til å ta tak i de sakene som kanskje er mindre behagelig, sier han.

Nettavisen er ingenting uten deg

Det er utfordrende tider for oss alle. Korrekt informasjon, kritisk journalistikk og å skape forståelse er viktigere enn noensinne. Nettavisen skal gjøre denne jobben. Vi skal bruke de nødvendige ressursene, og det meste skal holdes gratis og tilgjengelig for alle.

Samtidig lever vi av annonser, av kommersielle samarbeid og av at så mange som mulig abonnerer på Nettavisen Pluss. Alle pengene vi tjener går til å lage mer og bedre journalistikk. Vår eier er en stiftelse som bruker pengene sine på samme måte.

Derfor trenger vi at flere abonnerer. Om du vil støtte oss, kan du bli abonnent her https://pluss.nettavisen.no/abo/kjop/produkter