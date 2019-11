Kraftig vekst for SATS

Treningskjeden SATS hadde hele 23 prosent vekst i medlemsmassen det seneste året, inntektsforbedringen er enda større.

Selskapet er nylig børsnotert og har blant annet den tidligere sandvolleyballspilleren Bjørn Maaseide som en stor eier. Maaseide er også kjent som den rikeste eks-idrettsutøveren i Norge, god for flere hundre millioner kroner.

Og i en børsmelding fredag morgen opplyser SATS at medlemsmassen de seneste tolv månedene er på 23 prosent til 687.000 medlemmer. Den store veksten er kommet i Danmark, fordi holder vi danskene utenfor, er veksten på mer moderate 6 prosent.

SATS hadde i tredje kvartal totale inntekter på 938 millioner kroner, som er 25 prosent høyere enn i tilsvarende kvartal i 2018. Driftsresultatet er imidlertid ned i perioden fra 1027 millioner kroner til 108 millioner, mens det rapporterte resultatet før skatt har falt fra 73 millioner kroner til 37 millioner.

Svært stolt

Etter ni måneders drifts sitter treningskjeden igjen med et resultat før skatt på 211 millioner kroner, svakt opp fra 200 millioner per utgangen av tredje kvartal 2018.

- Jeg er svært stolt over å dele resultatet for tredje kvartal. Vi fortsetter den positive trenden med en økt medlemsmasse, men vi ser også at våre medlemmer er mer aktive, sier adm. direktør Sondre Gravis i SATS i børsmeldingen.

- Helse og livsstil står høyt på den offentlige agendaen, og vi utvider nå vårt medlemstilbud med fysioterapi, idrettsmassasje og ernæring i utvalgte sentre, sier Gravir.

39 nye sentre

Den sterke veksten i SATS skyldes altså hovedsakelig Danmark. Her har SATS det seneste året åpnet hele 39 nye treningssentre i Danmark det seneste året og fem i Norge, med SATS Lagunen i Bergen som det nyeste tilskuddet.

I tillegg er det åpnet tre nye sentre i Sverige, og ett i Finland. Ved utgangen av tredje kvartal hadde SATS totalt 248 treningssentre, og det er planlagt to nye sentre i fjerde kvartal. Så langt har SATS inngått avtaler om ytterligere syv nye treningsstudioer som skal åpnes i løpet av 2020 og 2021.

- Vår visjon er å gjøre folk sunnere og lykkeligere og å levere på dette. Vi ønsker å hjelpe våre medlemmer til å bli aktive og virkelig bruke våre produkter. Ved å åpne flere treningssentre der folk arbeider og bor og utvide vårt digitale treningstilbud, fortsetter SATS å gjøre trening mer tilgjengelig for våre medlemmer, sier Gravir.