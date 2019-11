Kraftige priskutt på julevarer

Prisen på populære varer rundt juletider som mel, ost og gløgg faller kraftig hos alle de tre lavpriskjedene.

Julepriskrigen er i gang rekordtidlig i år, med store priskutt allerede i starten av forrige uke.

Men tradisjonen tro stopper ikke priskuttene der. En sjekk tirsdag viste at de fleste prisene som hadde blitt kuttet i forrige uke var blitt lavere nå. Ved siden av det var det kommet nye varer til.

- Et godt tilbud

Blant annet har har en av de mest solgte varene i Norge, en to kilos pakke med hvetemel, blitt kuttet til kun ni kroner hos både Extra (Regal) og Kiwi (Møllerens), mot en normal pris på rundt 20 kroner. Rema 1000 tar ti kroner for en Møllerens hvetemel 2,2 kilo-pakke.

- Dette er et veldig godt tilbud. I 2013 kostet en slik pakke 16,90 kroner, så nå får du halv pris av det, sier prisekspert Tom Ystaas i Enhver.no til Nettavisen.

Kristine Aaakvaag Arvin i Kiwi bekrefter at det er vanlig at prisene på hvetemel faller kraftig før jul, ettersom det er en viktig vare for alle som skal bake til jul. Det er imidlertid en stund siden prisene falt så langt ned som nå.

- Det er ikke uvanlig at det ligger på dette nivået før jul, men det er noen år siden vi var under 10 kroner, sier hun til Nettavisen.

Andre varer som faller

Andre priser som er kraftig ned er prisen på Gräddost, som koster 23 kroner, og surkål og rødkål, som faller under fem kroner. Søtsaker som Nidars julemarsipan, marsipanbrød fra Anthon Berg og Cloettas juleskum har falt i pris.

Arvin i Kiwi bekrefter at det har vært nye kutt i juleprisene den siste uken og sender en oversikt over et utvalg av varene som har falt i pris.

- Vi gir oss selvsagt aldri på pris, og skal kjempe for å være billigst på alle varer til jul i år også, sier Arvin til Nettavisen.

Tøff konkurranse

Rema 1000s kommunikasjonssjef Calle Hägg sier at de seg at priskampen starter tidlig i år.

- Hos REMA 1000 skal vi ha de laveste prisene uansett sesong så her er det bare å henge med i svingene. Julehandelen er den viktigste enkeltperioden i vår bransje, og da spisser konkurransen seg naturligvis, sier han.

Også Coops kommunikasjonsjef Harald Kristiansen bekrefter at det er ekstra hard konkurranse om dagen.

- Det har ført til prispress på en del hverdagsvarer og varer som er mer relatert til sesongen vi nå går inn i mot jul, sier Kristiansen til Nettavisen.

Han mener imidlertid ikke man kan kalle det en priskrig ennå.

- Prisene har gått ned den siste tiden, men det er ikke i nærheten av hva vi har sett under tidligere priskriger, sier han.

- Julen er en viktig sesong for Coops lavpriskjede Extra og vi lover at vi skal være med å presse priser på hele handlekurven og gi kundene våre, som er de som eier oss, en billig jul, legger han til.