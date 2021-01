Kraftige reaksjoner etter EU-endring på norske busser: – Det er dessverre ingenting vi kan gjøre

Nå er det vanskeligere å kjøpe billett i farta på vei inn på bussen, toget, trikken eller T-banen.

– Det er veldig tungvint. Ofte kjøper man billett rett før bussen eller trikken kommer, og da kan det bli travelt hvis du ikke er klar over dette, sier Arne Sæteren (65), som bor på Grünerløkka i Oslo, til Avisa Oslo (AO).

Fra nyttår trådte nemlig en ny EU-regel i kraft, og det er lagt inn en ekstra sikkerhetssjekk når du betaler med kort på nett. Det fører til at du må bruke BankID for å godkjenne betaling av for eksempel en bussbillett.

Dette gjelder uansett hvor i landet du bor og hvilket reiseselskap du benytter deg av. Men det er bankene som krever den ekstra godkjenningen, og det er derfor utenfor reiseselskapenes kontroll.

– Vi har stor forståelse for at folk reagerer på dette, men vi kan dessverre ikke gjøre noe med det. Dette ligger hos bankene, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter, som driver kollektivtilbudet i Oslo, til AO.

Det er imidlertid noen unntak - og ikke alle må identifisere seg med BankID for kjøp av billetter under 300 kroner. Les mer lenger ned i saken.

Derfor må du identifisere deg ved billettkjøp Fra nyttår setter EUs betalingsdirektiv strengere krav til identifisering for kortbetaling ved netthandel. Det betyr at du oftere må identifisere deg med to av tre av disse autentiseringene: 1. Noe du har: betalingskort, kodebrikke, mobil eller nettbrett 2. Noe du er: ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk 3. Noe du vet: PIN-kode eller passord

Flere reagerer

Sæteren var ikke forberedt på den nye bekreftelsesmetoden for å kjøpe Ruter-billett da han oppdaget endringen det for tre uker siden.

– Men jeg rakk da å kjøpe billett på lovlig vis før trikken kom. Jeg har både BankID og kode i mobilen. Men det er viktig at folk er klar over dette, sier han.

Den nye billettløsningen er imidlertid ikke et stort problem for ham, for Sæteren tar gjerne beina fatt. Mange andre kollektivreisende opplever det imidlertid problematisk.

– Vi har fått en del henvendelser om dette siden nyttår, sier Bruun.

Hun kan ikke gjøre annet enn å beklage at det har blitt vanskeligere å kjøpe billett.

– Hvis jeg ikke er klar over dette kan det jo hende at det tar litt lengre tid å kjøpe billett. Vil jeg da bli straffet ved kontroll?

– Du skal beregne tid til å kjøpe billett før du går om bord, men jeg vil tror at billettkontrollørene må utvise litt skjønn ved begynnelsen av året, sier Bruun.

Hun legger til at Ruter ønsker at det skal være så enkelt som mulig å kjøpe billett.

Skaper problemer for barn

Som om det ikke var tungvint nok for voksne å kjøpe billett med identifisering med BankID, er det verre for barn.

De fleste banker tilbyr BankID fra man er enten 13 eller 15 år, mens noen har 18-års aldersgrense. Både Ruter og Vy har imidlertid en løsning som gjør det mulig for barn å reise på egen hånd, om de ikke har BankID selv.

- Det går an at foreldre kjøper en billett og sender til barnas app. Det er litt tungvindt, men det er i alle fall en mulighet, selv om barna ikke kan være så selvstendige som før, sier Bruun i Ruter til Nettavisen.

Da er det foreldrene som foretar hele kjøpet og bekreftelsen med BankID, men barna kan starte billetten når de vil.

- Det krever jo at du setter deg godt inn i det på forhånd, men vi har forsøkt å gjøre det så enkelt som mulig, sier hun.

Kaja Moen, pressevakt i Vy, forteller at det er mulig for foreldre å kjøpe både tog- og bussbillett til barna, for så å overføre billetten til barnas mobil og Vy-app.

- Billetten kan kjøpes og overføres fram til midnatt døgnet før togets avgang. Det betyr at du må kjøpe billetten til et bestemt avreisetidspunkt, sier Kaja Moen, pressevakt i Vy.

Slik overfører du en Vy-billett Kjøp en enkeltbillett eller periodebillett via appen på telefonen til en voksen. Benytt mobilen som skal motta billetten. Gå til «Mine reiser» i appen. Velg «Bruk referansekode» Skriv inn referansekoden slik den står på salgskvitteringen. Billetten vil da bli lastet ned på mobilen og slettes på mobilen den var på opprinnelig. Billetten kan kun finnes på en mobil av gangen, og vil fjernes på den mobilen den sendes fra når den lastes ned på mottakerens mobil. Kilde: Vy

- Kan belaste din mobilkonto

Nettavisen har vært i kontakt med kollektivselskapet Skyss i Bergen, for å høre hvordan barn gjør det med betaling av billetter der.

- Foreldre kan knytte barn til sin egen bruker, og da skal barna kunne kjøpe billetter med sin egen mobil ved å belaste foreldrenes mobilkonto, sier pressekontakt Ingrid Dreyer i Skyss til Nettavisen.

Når du overfører penger til mobilkontoen i appen, bekrefter du deg med BankID bare den ene gangen. Det er også mulig å overføre penger direkte til barnas mobilkonto, men det må gjøres på barnas mobil.

En annen mulighet er å kjøpe billetter på nett, fra Skyss sine nettsider. Ved å benytte denne tjenesten, kan du kjøpe en enkeltbillett til barnet ditt og sende det til barnets mobil på SMS. Barnet kan også ta med seg papirutskrift av billetten.

Hos reisende med AtB i Trondheim er det ikke mulig å overføre billetter fra voksne til barns mobiler. Kommunikasjonsrådgiver Lovise Kjørsvik forklarer at barn må ha egen billett, enten i form av reisekort, billett på egen telefon gjennom appen eller SMS-billett.

- Billetten på mobil betales via telefonregning eller mobillett konto, som er innskuddskonto hvor flere telefoner kan knyttes opp mot, forklarer hun.

Alternativ betalingsløsning



Ekstra sikkerhet ble innført for betalingstjenester fra nyttår som siste del av EU-lovverket PSD2. Så lenge du betaler med kort på nett vil du bli bedt om BankID.

Selv om mange må bekrefte alle billettkjøp, når de skal reise kollektivt, med BankID, er det noen unntak.

- For beløp under 300 kroner trenger man generelt sett ikke å gjennom denne bekreftelsen, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, til Nettavisen.

Det er imidlertid opp til hver enkelt bank hvordan det gjøres, og noen må derfor bekrefte alle kortkjøp på nett med BankID.

Betaler du derimot med Vipps, slipper du som regel å gå gjennom dette trinnet uansett beløp. Det skyldes at du allerede er verifisert. Enkelte banker vil likevel kreve verifisering med BankID.

- På sikt håper vi å få løst dette, sier Kjærnes.

Alle over 15 år kan for øvrig bruke Vipps.

