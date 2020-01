Kraftige reaksjoner etter Nettavisens sak: Vil instruere regjeringen til å rydde opp i lønninger

Politikere krever handling etter Nettavisens sak om bulgarske arbeidere som erstatter norske arbeidere til under halvparten av lønnen.

Nettavisen kunne onsdag fortelle at oljegiganten Conoco Phillips hyrte inn bulgarske arbeidere til under halvparten av norsk lønn for en stor kontrakt ved oljefeltet Ekofisk.

Den tidligere norske supplybåten Evita ble i fjor flagget ut til Kypros og fylt med bulgarsk mannskap. Med navnet Evita 2 kapret de en storkontrakt som supplybåt på oljefeltet Ekofisk, som er Norges eldste.

De bulgarske arbeiderne har ifølge tariffen omtrent 40 prosent av norske arbeideres lønn. Ved utflagging av båten var det 26 nordmenn som mistet jobben.

Norsk Sjøoffisersforbund kalte saken «en skandale».

Den 23. februar har næringskomiteen på Stortinget høring om norske arbeids- og lønnsforhold på norsk sokkel. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fremmet forslag om å garantere norske lønn- og arbeidsvilkår for arbeidere i norsk farvann.

Forventer at Frp leverer

Hvis Fremskrittspartiet blir med på forslaget, vil det være flertall og regjeringen må deretter følge opp saken.

Arbeiderpartiet mener tiden er inne for at Frp viser at de faktisk er sjøfolkenes parti - spesielt når de er gått ut av regjering.

– Denne Nettavisen-saken er beskrivende for en utfordring vi har, som vi kan løse i Stortinget. Vi har fremmet forslag om å sikre norske arbeids- og lønnsvilkår i norsk farvann, sier næringspolitisk talsmann Terje Aasland i Arbeiderpartiet.

– Vi må ha flertall, og det er fremmet sammen med SV og Sp. Når jeg hører Frp som sier de er sjøfolkenes parti, håper jeg de følger opp, slik at vi blir kvitt disse problemene.

– Men vil forslaget være nok, slik at ingen kan lure seg rundt regelverket?

– De skal ikke kunne lure seg rundt. Kommer du med en båt og seiler inn i norsk farvann og ut igjen etter noen dager, kan vi selvsagt ikke kreve norsk lønn på mannskapet. Men har du oppdrag i norske farvann over en viss tid, må det være samme krav.

Aasland mener det er veldig spesielt at det er strenge arbeids- og lønnsvilkår for alle arbeidere på fastlandet. Men så fort man jobber på en båt, er det helt andre vilkår som gjelder.

– Er det egentlig noen forskjell om du jobber på land eller på en rigg ute i vannet? Når hovedoppdraget ditt er innenfor norsk ansvarsområde, så burde de samme prinsippene gjelde egentlig, sier han.

Forslaget fra Ap, Sp og SV vil instruere regjeringen til å sette ned et trepartssamarbeid for å løse alle de konkrete detaljene.

Frp: – Vi er sjøfolkets parti

Næringspolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt (Frp) sier til Nettavisen at han ikke vil konkludere før høringene på Stortinget den 23. februar.

Næringspolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt i Frp. Foto: Frp

– Vi er sjøfolkenes parti og vi ønsker å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for norske sjøfolk i norske farvann. Vi ser frem til høringene. Det blir feil å diskutere løsningene før vi har gjennomført høringen, sier han til Nettavisen.

Norsk Sjøoffisersforbund er hakket mer fornøyd i dag, enn da Nettavisens sak ble publisert.

– Det er bra politikerne er enige med oss her. Nå har de sjansen til å gjøre noe med saken når den skal opp på Stortinget, sier Hans Sande i Sjøoffisersforbundet.

Han håper Frp følger opp saken om bare noen få uker.

– Fremskrittspartiet har støttet sjøfolket i saker før. De sørget blant annet for å utvide nettolønnsordningen som sikret arbeidsplasser i langfarten. Det fortjener de honnør for. Nå står døren åpen og vi inviterer de med på å støte oss i kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, sier Sande til Nettavisen.

Han mener alle er enig om at vi trenger den store maritime næringen som ansetter omtrent 90.000 personer for tiårene som kommer.

– Det er tverrpolitisk enighet om at vi skal satse på maritim næring i fremtiden. Skal vi det må vi også ha sjøfolk. Det er på tide at vi sikrer denne kompetansen ved å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår, slik vi har sett blitt gjort i flere land rundt om i verden, sier han.