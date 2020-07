Kraftige reaksjoner etter Trumps valg-utspill: – Det er ikke lov

– Jeg tror at hvis dere biter på dette, så er han den gladeste fyren i hele byen, sier republikaneren Kevin Cramer.

Koronaviruset herjer med USA. Ifølge Johns Hopkins University er det nå 4,4 millioner smittede i USA og 151.077 dødsfall.

For å gjennomføre et forsvarlig presidentvalg i november har flere delstater åpnet for å stemme via post.

USA har allerede et lappeteppe av lover og regler som styrer gjennomføringen av valg. Dette er noe som kompliserer det for velgerne. Det er anbefalt at folk som skal stemme via post leverer stemmen minst én uke i forveien. Imidlertid er det mange delstater som åpner for å utlevere stemmesedler mindre enn en uke før valget.

– Desperat

President Donald Trump har vært tydelig på at han mener åpningen for stemming via post vil føre til utbredt valgfusk - og åpnet for å utsette valget.

På Twitter skrev presidenten:

– Med universell post-stemming, kommer 2020 til å bli det mest unøyaktige og uredelige valget i historien. Det vil være en stor skam for USA. Utsette valget til folk kan stemme på en riktig og trygg måte?

Uttalelsen kommer etter Trump har sett stadig verre meningsmålinger. Torsdag kom det nye viser at USAs økonomi falt mer i andre kvartal i år enn den noensinne har gjort tidligere.

Ifølge snittet hos Real Clear Politics, som samler de fleste meningsmålingene, har Biden tatt en ledelse på 8,4 prosent i snitt. Trump har et snitt på 41,7 prosent av stemmene, mot Bidens 50,1 prosent.

Reaksjonene mot presidentens uttalelser var umiddelbare. Tidligere kandidat for demokratenes presidentnominasjon, Andrew Yang, uttalte til CNN:

– Dette er nok et forsøk på distrahere amerikanere fra den elendige håndtering av koronaviruset. Han ser at han ligger under mot Biden med mer enn ti prosent på flere meningsmålinger. Når du er i en slik situasjon, blir du desperat.

DESPERAT: Demokraten Andrew Yang mener Trump viser hvor desperat han er med en slik tweet. Foto: Saul Loeb (AFP)

Den republikanske senatoren Kevin Cramer sier Trump forsøker å distrahere folket.

– Jeg tror at hvis dere biter på dette, så er han den gladeste fyren i hele byen. Jeg leste den. Jeg lo og tenkte at dette kommer til å oppta mange mennesker. Det var lurt. Det er lenge siden jeg sluttet å bli overrasket over tingene han gjør som ingen andre presidenter ville ha gjort. Men jeg forstår hvorfor han gjør det og hvorfor basen hans liker det, sier Cramer ifølge CNN.

DISTRAHERE: Den republikanske senatoren Kevin Cramer fra North Dakota mener Trumps tweet er for å distrahere. Foto: Saul Loeb (AFP)

Kan presidenten utsette valget?

Men spørsmålet er uansett om presidenten kan utsette valget. Det korte svaret er nei. Som assisterende professor Sofie Høgestøl ved universitetet i Oslo påpeker, er det en lov fra 1845 som bestemmer når valget skal gjennomføres. Hun forklarer prosessen og lovverket rundt valget i en tråd på Twitter.

Kongressen - bestående av Representantenes hus og Senatet har anledning til å endre loven. Men i huset har demokratene flertall. Det er dermed høyst usannsynlig at presidenten skulle klare å få valget utsatt.

Hvis det likevel ikke skulle gjennomføres et presidentvalg, vil uansett presidenten gå av den 20. januar kl. 12.00. Det vil være en rangordning for hvem som tar over. Ettersom ikke en visepresident heller er valgt i et slikt tilfelle, vil det være «speaker» (lederen) av Representantenes hus som blir fungerende president. Det er for tiden demokraten Nancy Pelosi, som er en av Trumps hovedfiender.

Dersom også valget til kongressen skulle være utsatt, vil det være den republikanske senatoren Chuck Grassley, som er leder i Senatet, som vil ta over som fungerende president. Han er ikke på valg før i 2022.

Valgfusk

Donald Trump har også hevdet at poststemming vil bidra til «utbredt valgfusk». Studier av ordningen viser imidlertid ikke noen bevis for dette. Imidlertid er det flere isolerte tilfeller av valgfusk som er skjedd knyttet til poststemming. Spesielt kan det bli ekstra vanskelig å gjennomføre dersom store deler av befolkningen avleverer stemme via post.

Avisen Politico påpeker at allerede er det en stor andel av velgerne som benytter seg av post. For eksempel amerikanske statsborgere som bor utenlands og folk i militær tjeneste. Totalt utgjorde stemmer via post to av fem avlagte stemmer i 2016.