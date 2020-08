Kranene til Per Sandberg skulle stenges før resten av landet: – Sånn kan man ikke gjøre det

Halden kommune gikk mot regjeringen. Det har de ikke hjemmel i loven til, mener Per Sandberg.

Rundt klokken halv ni fredag kveld fikk Per Sandberg og hans pub Grand Bar, i likhet med andre skjenkesteder i Halden, besøk av politiet. Med seg hadde lovens lange arm et brev fra kommuneoverlegen, som beordret Grand Bar til skjenkestopp ved midnatt natt til lørdag.

Dette er 24 timer tidligere enn resten av landet, og beskjeden kom altså bare 3,5 timer før den måtte iverksettes:

– Sånn kan man ikke gjøre det. Når vi får beskjed om at det er ved midnatt natt til søndag, så kan man ikke komme klokken halv ni en fredags kveld og si at vi må stenge klokken 12, sier Sandberg til Nettavisen.

Denne formen for uforutsigbarhet går ikke an, mener den tidligere Frp-politikeren:

– Dette skaper mye mer frustrasjon. Det blir en kjempeutfordring, når ulike kommuner tolker det til forskjellige tidspunkt. Dette er ikke med på å skape noen dugnad i kampen mot koronaviruset.

Setter spørsmålstegn

Han ser ingen annen utvei enn å stenge baren ved midnatt fredag kveld:

– Vi må bare forholde til det som blir sagt. Men jeg må jo sette noen spørsmålstegn ved at politiet viser til at kommunen har endret forskriften sin. Jeg kan litt om hvordan man endrer en forskrift!

– Så de har ikke bare misforstått Bent Høie? De overstyrer?

– Ja, det gjør de. Kommuneforskriften sier ingenting om å stenge ned utelivsbransjen på så kort varsel. Det er kun politiet som kan det, og da skal de gjøre det ut ifra at det kan være fare for liv og helse. Politiet har ingen interesse av å stenge oss ned, det er jo andre som har det nå, sier Sandberg og viser til kommuneoverlegen.

– Så de har ikke hjemmel i loven til dette?

– Nei, jeg tror ikke de har hjemmel til å gjøre dette. Ikke i det hele tatt, sier han til Nettavisen.

Ordfører i Halden kommune Anne-Kari Holm (Sp) kommer fredag kveld med kontrabeskjeden:

– Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer, sier hun til VG.

Det vil si at de nye skjenkereglene først trer i kraft i Halden natt til søndag.

– Dato var uklart

Sandberg understreker at både han og kolleger i Halden som han har pratet med var innstilt på å stenge ved midnatt natt til søndag, og at de har fått sagt fra til både gjester med reservasjoner og ansatte som skulle jobbe da. Det er endringen som kom 3,5 timer før midnatt som han reagerer på.

Nettavisen har fått forsikringer fra NTB om at beskjeden fra helseminister Bent Høie denne ettermiddagen var at kranene landet rundt skal stenges ved midnatt natt til søndag. Vedtaket i Halden var altså lokalt.

– Det er et vedtak som ble gjort i kriseteamet i kommunen tidligere i kveld, etter pressemelding ifra regjeringen.

Det sa fungerende kommuneoverlege Lasse Henriksen til Nettavisen fredag kveld.

– Dato for stenging var uklart da vi satt med det. Vi måtte ta en avgjørelse, og vi har flere nye smittede i Halden nå i kveld, forteller Henriksen.

Han forteller videre at tolkningen av regjeringens uttalelse ble gjort av kommuneadvokaten mens kommuneoverlegen, rådmannen og kriseledelsen satt i møte.

Får støtte

På spørsmål om Halden har hjemmel i loven til å gjøre dette, slik Sandberg påstår at de ikke har, henviser kommuneoverlegen videre til kommuneadvokaten. Sistnevnte har ikke svart på Nettavisens henvendelser fredag kveld.

– På helsesiden har jeg kommet med et råd, sier Henriksen til Nettavisen.

– Jeg ble oppringt av politiet etterpå. De lurte på om tiltaket vårt var riktig, fordi de hadde fått forståelse fra departementet om at det egentlig var i morgen kveld, men vi fant ut at vi står på dette som et lokalt tiltak og gjorde det med virkning så raskt som vi gjorde. Jeg ringte også til rådmannen og fikk støtte for det, sier Henriksen.

Han skal også ha fått støtte av politiet.

Fredag kveld kom beskjeden om at tre personer i Halden er smittet med koronaviruset. Flere arbeidsplasser er berørt av smittetilfeller, og det jobbes med å kontakte alle som må i karantene.

– Det er et veloverveid tiltak ut ifra smittesituasjonen og trusselen slik det er i kveld, sier Henriksen.

– Forsøker å veie klokt

Tidligere fredag skrev Nettavisen om at Sandberg reagerte etter at landets skjenkesteder ikke får servere etter midnatt fra og med natt til søndag:

– I Halden vi har ikke ekstreme utfall. Og det er ikke pub og restaurant som er årsak til den nye oppblomstringen, men privatfester, reiser og Hurtigruta, sa Sandberg til Nettavisen fredag ettermiddag.

Til at vedtaket går utover utelivsbransjen svarer Henriksen følgende:

– Ja, jeg skjønner jo det, at for bransjen hadde det vært best å holde åpent hele natten. Vi legger økonomiske ting på vektskålen på den ene siden, og så har vi helse på den andre, og skal forsøke å veie på en klok måte, svarer kommuneoverlegen.