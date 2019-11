Krangler om millionregning for mur: Nå vil han bygge underjordisk garasje

Investor Riulf Rustad vil ikke bla opp 1,4 millioner kroner til tidligere håndverkere.

I 2014 førte firmaet Steinmiljø opp ny støttemur på luksuseiendommen til investor Riulf Rustad på Nordstrand. Siden da har Rustad ligget i en årelang krangel med firmaet om regningen.

Jobben med å legge den 82 kvadratmeter store støttemuren og andre utomhus-arbeider på Rustads eiendom kom på 1,4 millioner kroner. Den summen nektet Rustad å betale.

Han mente regningen burde være nærmere 400.000 kroner totalt. I fjor ble Rustad saksøkte av Steinmiljø, og firmaet vant saken. Nå viser det seg at Rustad svarer med å anke saken til lagmannsretten. I desember er det duket for en ny rettsrunde om fakturaene i Borgarting lagmannsrett.

Fakta 20 mill. i honorar ↓ Riulf Rustads ansikt var stadig å se på forsidene i finanspressen på nittitallet. I 1994 ble han som 32-åring håndplukket av konsernsjef Åge Korsvold i Storebrand til å styre finansgigantens pengebinge. Fra jobben som investerinsgdirektør i Storebrand gikk Rustad til en av Norges rikeste og mest eksentriske finansmenn: Christen Sveaas. Toppjobbene kastet godt av seg for Rustad, som siden slutten av 2000-tallet har passet sine egne penger. Tidligere i år kunne Rustad som er styreleder i investeringselskapet Noreco, innkassere 20 millioner kroner i suksesshonorar etter et vellykket oppkjøp, ifølge Finansavisen.

- Ingen ytterligere kommentarer til rettssaken enn at faktureringen ikke er i samsvar med (langt overstiger) inngått avtale om arbeid og pris, er alt Rustad vil si.

Rustad skal totalt ha betalt inn 900.000 kroner.

Da saken gikk for tingretten kom det frem at partene hadde avtalt muntlig 3.000 kroner per kvadratmeter støttemur. Totalt 246.000 kroner. Men partene er uenige om hvilke arbeider som inngikk i den avtalte prisen. Striden står blant annet om forberedende og etterfølgende grunnarbeider var inkludert i prisen.

- Steinmiljø har gitt et bindende prisoverslag på 3.000 kroner pr. kvadratmeter for oppføring av støttemur, som omfattet nødvendige forberedende og etterfølgende arbeider. Prisen kan ikke overstige 15 prosent av prisoverslaget, tok Rustad til ordet for da saken gikk for retten.

Han viste til håndtverkertjenesteloven, hvor dette fremgår.

Tapte i tingretten

I tillegg tok han til ordet for at det øvrige arbeidet Steinmiljø hadde utført, skulle faktureres i henhold til gjengs pris eller rimelig pris. Videre mente han at Steinmiljø ikke hadde oppfylt frarådningsplikten, og ikke kunne kreve betaling for arbeid Rustad da ville latt være å bestille.

Men disse forholdene fikk han ikke medhold for av Oslo tingrett.

- Etter en samlet vurdering finner retten det sannsynliggjort at den avtalte prisen på 3.000 kroner pr. kvadratmeter kun omfattet innkjøp/levering og stabling av støttemur. Nødvendige forberedende og etterfølgende grunnarbeider inngikk ikke i kvadratmeterprisen, men var avtalt å skulle avregnes etter medgått tid og materiell, konkluderte domstolen med.

Daglig leder Espen Andreassen i Steinmiljø er på vei inn i et møte når Nettavisen ringer. Selv om han lover å ringe tilbake har han ikke gjort det. Heller ikke Steinmiljøs advokat har besvart Nettavisen henvendelse.

Bladde opp 14 mill.

Rustad kjøpte eiendommen i fasjonable Solveien for 14,1 millioner kroner i 2000. Siden da har boligen på nær 500 kvadratmeter gjennomgått flere oppgradering, og nå ønsker Rustad igjen i å oppgradere.

Han har søkt Oslo kommune om å bygge en underjordisk garasje for biler og boder på ca. 110 kvadratmeter. Dermed fjerner han tennisbanen, som erstattes med hageanlegg.

Rustad ønsker ikke å kommentere byggesøknaden.

Dette er ikke Rustads første bolig på en av østkantens mest fasjonable gateadresser. Nettavisen har tidligere fortalt at Rustad punget ut for å endre adressen til en annen eiendommen på Nordstrand til nettopp Solveien. Boligen grenset til adressen.