Krass kritikk etter iPhone-lansering: - Ikke et reelt klimatiltak

Apple mener de sparer miljøet, men er det noe selskapet bare gjemmer seg bak?

Nylig lanserte Apple sin nye iPhone 12-modell. Da ble det klart at selskapet ikke lenger aktet å legge ved strømadapter og ørepropper i esken - selv ikke i den dyreste modellen, som koster 13.990 kroner vil dette være standard.

Apple begrunner dette med at det bidrar til å redusere karbonutslipp, all den tid eskene blir mindre og lettere. Selskapet sier selv at de nå kan frakte 70 prosent mer per pall. Bestemmelsen vil også gjelde for de eldre modellene som fortsatt er i sortimentet.

- En versting

En FN-rapport har beregnet mengden EE-avfall som ble generert i verden i 2019 til 53,6 millioner tonn, skriver DinSide.no, og sånn sett virker dette som en logisk retning å ta. Dessuten er strømadaptere og ørepropper noe de aller fleste av oss har fra før allerede.

- Apple-kunder har allerede over 700 millioner ørepropper, og det er i tillegg over to milliarder Apple-adaptere rundt omkring i verden, forklarte Lisa Jackson, visepresident i Apple, i forbindelse med lanseringen av iPhone 12.

Videre hevdet Jackson at dette grepet kunne sammenlignes med å ta vekk 450.000 biler av veien hvert år.

Mange har imidlertid påpekt at kabelen som kommer med den nye iPhonen er en USB-C-kabel, som ikke er forenelig med laderne som kom med de tidligere iPhonene. Frem til nå har alle laderne vært kompatible med den større og bredere USB-A-standarden.

Blant de som reagerer, er Naturnvernforbundet i Norge.

- Når ting koster mer, gjør det som regel at man passer bedre på dem. Og det er nok ingen tvil om at veldig mange husholdninger har langt flere ladere enn de trenger, nettopp fordi det alltid følger med en ny. Noe som er et tilleggsdimensjon til dette, er de merkespesifikke laderne, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, til Nettavisen.

Og legger til:

- Det samtlige mobilselskap burde gjøre er å gå over til universelle ladere, slik blant annet EU har talt for tidligere.-Samtidig er Apple alt annet enn et miljøfyrtårn. De gjør de bevisst vanskeligere å reparere mobilene, og er som en versting å regne på dette feltet. Apple saksøkte blant annet en reparatør i Ski som reparerte Iphoner fordi han ikke brukte Apple sine originaldeler.

- Lurer forbrukerne

Også i MDG reageres det på Apples nye grep.

Hulda Holtvedt er talsperson for Miljøpartiet, og hun omtaler det hele som «grønnvasking».

- Jeg tenker at dette ikke høres ut som et reelt klimatiltak fra Apple. Det høres ut som dette handler om å få mest mulig penger ut av forbrukeren. Det er dette som kalles «grønnvasking». Vi heier på selskaper som vil ta samfunnsansvar og produsere mer miljøvennlig, og da burde Apple heller starte med å øke holdbarheten på telefonen og batteriene sine. De har en forretningsmodell som går ut på at kundene skal kjøpe nye produkter ofte, sier Hottvedt til Nettavisen.

Og fortsetter:

- Det hadde vært bedre enn å lure forbrukerne med at dette er et miljøtiltak, når det egentlig handler om at de er gjerrige.

Slik forklarer Holtvedt hva som legges i begrepet «grønnvasking»:

Holtvedt forklarer videre at grønnvasking er å late som at et tiltak handler om å ta vare på miljøet, når det egentlig handler om helt andre ting – som å tjene penger selv. Når Apple da sier at dette er et miljøtiltak, så er det selvsagt bra for deres markedsvare. Forbrukeren må dog klare å skille mellom gode initiativ fra næringslivet og det som rett og slett er salgstriks, påpeker politikeren.

- Apple har en forretningsmodell som går ut på at produktene deres går ut på dato, eller blir ødelagt i løpet av få år. En løsning kunne vært å stille krav om holdbarhetsmerking på produktene, slik at forbrukerne vet mer om hva slags holdbarhet de kan forholde seg til.

Nettavisen har ikke lyktes å få en kommentar fra Apple.

