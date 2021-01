Kreftforeningen raser mot dagligvarebransjens priskutt på snus

Kreftforeningen og helseministeren mener kutt i snusprisene er en trussel mot folkehelsa. – Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, svarer Siv Jensen.

Nettavisen skrev for kort tid siden at det er stor konkurranse i dagligvarekjedene om den billigste snusen. Kiwi var den første lavpriskjeden til å kutte prisene, og dermed fulgte konkurrentene Rema 1000 og Extra etter.

Prisnedgangen er en direkte konsekvens av budsjettforliket som gav et avgiftskutt på 25 prosent på blant annet snus fra nyttår.

Kiwi og de andre lavpriskjedene Rema 1000 og Extra har kuttet prisene på snus med rundt 15 kroner på for eksempel Skruf Fresh S2. Andre produkter har hatt tilsvarende nedgang og priskuttene er høyere enn hva regjeringens avgiftskutt skulle tilsi.

LES OGSÅ: Nå er det full priskrig på snus i dagligvarehyllene

Helseskadelig

Kreftforeningen går også hardt ut mot rimeligere snuspriser.

− Dagligvarekjeder, som Kiwi, profilerer seg på å gjøre Norge til et sunnere samfunn ved å gjøre sunne produkter billigere. Det er helt fantastisk, men det nytter ikke å si «sunnhet til folket er hjertesaken vår» samtidig som de gjør åpenbart helseskadelige produkter billigere, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid S. Ross, til Nettavisen.

Hun frykter at rimeligere snus kan få flere unge til å snuse, og dessuten øke forbruket til unge mennesker.

Ross mener avgiftskuttet på snus er dårlig medisin for å få bukt med grensehandelen.

LES OGSÅ: Frp vil utvide åpningstidene på Vinmonopolet for å begrense smitte

– Hvis dagligvarebransjen virkelig ønsker å gjøre noe med grensehandelen, burde de jobbe for kutt i taxfreekvoter, og kvoter for grensehandel. Det er mer treffsikkert enn å senke avgiftene, og vil være å ta folkehelsen på alvor.

– Vi vet at én av tre krefttilfeller kan forebygges, og at pris påvirker vanene våre. Det gjør det ekstra skuffende å se at dagligvarekjedene fører priskrig på disse varene, sier generalsekretæren.

Høie reagerer



Helseminister, Bent Høie (H), sier også i et intervju med P4 at han reagerer på priskuttene.

- Jeg er redd for at det gjør at flere snuser mer, og at noen kan bli forledet til å begynne å snuse, sier helseminister Bent Høie til P4-nyhetene.

LES OGSÅ: Her knuser Bent Høie dagligvaredrømmen til Europris

I kritikken understreker han at de som snuser ikke sparer noen penger på sikt, og at han er sterk motstander av en priskrig.

–Jeg ønsker selvfølgelig ikke en slik priskrig. Snus er farlig og avhengighetsskapende, og vi vet at pris har betydning for forbruket, sier han.

- Hvis du begynner, hjelper det ikke om du sparte noen kroner på den første snusboksen, for du kommer til å bruke sinnssykt mye penger resten av livet på et helt, helt unødvendig produkt, uttalte Høie til P4-nyhetene.

Men Kreftforeningen mener også at Høie må stå til rette for egen politikk.

− Samtidig er det paradoksalt at Høie slår ned på dagligvarebransjens priskrig når det er regjeringens politikk som har utløst priskrigen. Han har bidratt til å senke avgiftene på snus med så mye som 25 prosent. Som helseminister har han makt til å gjøre snus mindre tilgjengelig. Da blir det for enkelt å legge ansvaret på dagligvarebransjen hvis snusforbruket øker, mener generalsekretæren i Kreftforeningen.

Nettavisen har spurt helseministeren om hvorfor han går ut mot billigere snus, når prisen er satt ned som følge avgiftskuttet han stemte frem.

LES OGSÅ: Folket delt om avgiftskutt på snus og slikkeri

– Avgiftskuttet på snus var som kjent et resultat av budsjettforhandlingene. Selv om regjeringen gikk med på dette kompromisset, tenker jeg at det er naturlig at helsemyndighetene er bekymret for konsekvensene dersom avgiftskutt og priskrig medfører økt snusbruk, sier statssekretær Frøydis Høyem på en e-post til Nettavisen.

Vi har ikke fått svar på hvordan helseministeren mener dagligvarebransjen skal forholde seg til avgiftskuttet, hvis snusprisene ikke skulle vært satt ned.

Laveste markedspris

Pressekontakt i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, stiller seg uforstående til kritikken. I e-post til Nettavisen svarer hun at Kiwi aldri har startet noen priskrig.

– Kiwi er prispresseren i markedet. Opp gjennom årene har vi startet en rekke priskriger på blant annet frukt, grønt, fisk, nøkkelhullvarer og bleier. Når det gjelder snus, har vi kun justert prisene våre til laveste markedspris. Det gjør vi fordi vi har lovet kundene våre å aldri gir oss på pris. Vi skal være billigst, uansett varegruppe, skriver Aakvaag Arvin.

LES OGSÅ: Kiwi og Meny gjør helomvending om koronatiltak: Åpner igjen for Trumf-tilbud

Kiwi skriver videre at:

– Vi lover å kjempe videre for sunnhet til folket, og vi har startet året med priskutt på frukt, grønt og mange sunne varer, i tillegg til å kjøre en ny runde med sunnhetslotteriet.

Applauderer priskutt

Leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen mener bildet er noe annet enn det både Kreftforeningen og helseministeren tegner.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det er et faktum at mange klarer å slutte å røyke ved å snuse. Tusenvis dør av røyking, ingen dør av å snuse. Snus er en lovlig vare, sier hun til Nettavisen.

Hun er godt fornøyd med at prisene på snus er kuttet.

– Vi har hele tiden sagt at et avgiftskutt må komme forbrukeren til gode. Det er kjempebra at dagligvarebransjen følger opp her med lavere priser på snus, sier Jensen.

Hun understreker at hovedgrunnen til at regjeringen senket avgiftene på både alkohol, sjokolade og snus i budsjettforliket i desember var for å komme grensehandelen til livs.

– Vi vet at snus er en enkeltvare som er svært effektiv mot grensehandelen i Sverige, sier hun.

Reklame Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus