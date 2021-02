Krevde ti kroner for parkeringen og 59 kroner i gebyr: - Folk er rasende

Nye parkeringsløsninger provoserer.

Etter at appen Easypark ble godt etablert i parkeringsmarkedet, har flere parkeringsselskaper innført en angivelig enda enklere løsning.

Kameraparkering har overtatt på mange kjøpesentre og andre store parkeringsplasser. Har du lastet ned akkurat den appen som gjelder der og da, kan du kjøre inn og ut, så ordner appen resten basert på foto av bilens registreringsnummer.

Men «kjør inn, så ordner vi resten» faller ikke like godt i smak hos alle. Laster du ikke ned appen eller glemmer å registrere parkeringen på parkeringsselskapets nettside, får du tilsendt en gammeldags papirfaktura for parkeringen.

Og da tilkommer et gebyr som fort er langt høyere enn selve parkeringsavgiften:

- Folk er rasende for dette. Det virker som om de ikke vil at folk skal få betalt, sier Sissel Ødegaard.

- Nå unngår jeg dem

I løpet av kort tid fikk hun to regninger på kortvarige parkeringer fra Apcoa Parking (tidl. europark, red.anm) på Bekkestua, i Bærum. Etter å ha parkert for henholdsvis 10 og 12 kroner fikk hun fakturagebyr på 59 og 79 kroner.

Nettavisen har vært i kontakt med flere parkeringskunder som synes selskapene som drifter parkeringssystemer, tar seg i overkant godt betalt for fakturaene. Ødegaard har erfart mye kluss og er gått lei:

- Nå forsøker jeg å unngå alle steder med Apcoa Parkering, sier hun.

Ved ett tilfelle Ødegaard stoppet langs veien på vei ut fra parkeringen.

- Da jeg stanset for å betale, fikk jeg beskjed om at det var null å betale og at det kunne ta 20 minutter før parkeringen var registrert i systemet. Da jeg kom hjem, minst 20 minutter senere, prøvde jeg på nytt å betale. Men jeg fikk samme beskjed om at det var null å betale. Da gikk jeg ut fra at det var gratis å parkere i en time eller to. Så kom fakturaen..

- Samme pris uansett

Det er tre nivåer på fakturagebyrene, knyttet til hva slags avtale selskapet har med eierne av parkeringanlegget, opplyser Apcoa Parking:

- Vi opererer med 49, 29 og 59 kroner. Kostnaden knyttet til å sende ut en faktura er uavhengig av parkeringsavgiften, sier Rune Feltman, daglig leder i Apcoa Parking Scandinavia, som tidligere het Europark.

Gebyret skal dekke administrative kostnader inn mot Arvato (selskapet som krever inn faktura og gebyr, red.anm), og noen ganger til oppdragsgiver, forklarer han.

- Parkeringsavgiften er primært det vi betaler i leie av parkeringsomsetningen som går til operatøren, sier Feltman.

- Hvorfor er det så ulike gebyrer på ulike avgifter?



- Det er et godt spørsmål. Det koster 49 kroner på Avinor, fordi dette er prisen som er satt av Avinor. Ellers er 59 kroner vanlig, mens det er 29 kroner på mange kjøpesentre.

- Ingen grunn til ikke å opplyse om det

Fakturagebyr kan gis bare dersom det er inngått en avtale med kunden om dette, opplyser Pia Høst, leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet.

Det innebærer at det skal opplyses klart og tydelig for kunden på steder det det er rimelig å forvente slik informasjon.

- De må opplyse om det der det står om betaling - at det koster penger - det må stå at faktura medfører gebyr i tillegg. Hvis ikke er det ikke lov å sende fakturaen.

Informasjon om de ulike betalingsformene fremgår på betalingsautomatene i Apcoas parkeringsanlegg, der Nettavisen har sjekket. Det inkluderer også faktura og at det tilkommer gebyr. Men størrelsen på gebyrene står det ingenting om.

- Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke opplyser om prisen? Det bør være i parkeringsselskapenes egen interesse å opplyse om dette, hvis de har kunder som vurderer å betale med faktura.

- Apcoa sier til Nettavisen at kostnadene for å behandle en faktura er den samme uansett hvor lenge man har stått parkert?

- Det har de nok rett i. Men det er naturlig å opplyse om prisen samtidig - jeg ser ikke hvorfor de skal holde dette tilbake, sier Pia Høst.

En av fem velger den dyre metoden

Det er ikke ønskelig at mange kunder velger faktura-betaling, synes Rune Feltman, som anslår at andelen faktura-betalere ligger jevnt på 15-20 prosent. Når en kameraparkering introduseres, ligger andelen fakturabetalere høyere, opp mot 40 prosent, forteller han.

- Vi ønsker jo at du bruker appen og har lagt inn kortet, for da kan du kjøre rett inn og ut.

Du kan også kjøre inn, gå til betalingsautomaten og betale eller registrere betalingen på en nettside innen et døgn. Men gjør du ikke noe av dette, blir det dyrere, påpeker Feltman. Han forklarer gebyrkostnaden slik:

- Hvis du ikke velger noen av disse metodene, så må den som overtar betalingen finne ut hvem som eier bilen, slå opp dette, registrere og sende ut faktura med post. Det har en kostnad, som utgjør fakturagebyret.

- Men det står gjerne «kjør rett inn, resten går av seg selv» - lurer dere folk til dette?



- Du kan også gå inn på hjemmeside og betale på nett. Men Må ikke bruke appen, og kan bruke p-automaten. Dene beste kundeopplevelsen er jo å kjøre rett inn og ut. Men vi opplever til tider at nettet er nede, og da kan det bli litt knot for noen.

- Hvorfor ikke like gjerne holde seg til Easypark, som mange har vent seg til og som funker bra?

- Det fungerer godt mange steder. Men hvis du bruker appen vår, koster det heller ingenting om du bare kjører inn og ut fra en gratisplass. Easypark er en god løsning, men den koster 15 prosent mer og er en tredjepartsløsning. Jeg tror ikke man er tjent med monopol-løsninger for disse tjenestene, sier Rune Feltman i Apcoa.

