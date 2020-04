Krever granskning etter oljefondsjefens luksustur: – Virkelig bekymringsfullt

Den elleville luksusturen med flere samfunnstopper, spandert av den nye oljefondsjefen Nicolai Tangen, vekker bekymring. Nå krever SV granskning.

– Jeg synes rekken av saker rundt Nicolai Tangen etter han ble oppnevnt som oljefondsjef er virkelig bekymringsfullt, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV).

VG avslørte lørdag morgen at den nye oljefondsjefen, som er god for drøye syv milliarder kroner, har spandert en luksustur på flerfoldige millioner kroner på en rekke samfunnstopper.

Turen gikk til USA med privatfly, egen privatkonsert med artisten Sting til åtte millioner kroner og en storstilt konferanse med en rekke av verdens fremste på flere områder. På turen anslår VG at Tangen svidde av mer enn de fleste tjener i løpet av et liv.

Les mer: Oljefondets nye sjef brukte millioner på å fly inn samfunnstopper på USA-tur

Luksus

RESTAURANT: Ombord i privatflyet Nicolai Tangen ordnet fra Europa til USA var det restaurant hvor 20 personer kan spise i luksuriøse omgivelser. Foto: CrystalAirCruises.com/Greenpoint Technologies, Inc.

På turen var samfunnstopper som tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund.

– Opplegget var helt utrolig. Det ble spandert. Vi var invitert som gjester uten å betale noe selv, det var usedvanlig raust av Tangen, sier styregrossist og kunstsamler Knut Brundtland (58) til VG.

Les også: Milliardæren skapte ondt blod i lokalsamfunnet: Nå tar han over oljefondet

Nicolai Tangen har ifølge Kapital en formue på omtrent syv milliarder kroner etter lang fartistid som forvalter av hedgefond i London. Han har gitt fem milliarder kroner til stiftelsen AKO Foundation som donerer midler til veldedige formål, og spesielt kunst.

NY OLJEFONDSJEF: Milliardæren Nicolai Tangen ble i slutten av mars utpekt som ny oljefondsjef. Der får han ansvar for å forvalte Norges formue på nærmere 10.000 milliarder kroner. Foto: Nina E. Rangoy (NTB scanpix)

I saken avdekkes det et bredt kontaktnettverk og lange bekjentskaper og vennskap mellom den nye oljefondsjefen og viktige personer i norsk samfunnselite.

Selv sier milliardæren at han ønsker full åpenhet om det han gjør, og at han står fullt og helt inne for turen han betalte fra egen lomme.

– Jeg har regnet med at turen etter hvert ville bli kjent og det er helt greit for meg. Jeg har full tro på åpenhet rundt alt jeg gjør, også dette, selv om det var et privat arrangement, sier Tangen til VG.

Det har tidligere vært avdekket at store deler av formuen til Tangen har vært plassert i skatteparadiser.

– Virkelig bekymringsfullt

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski i SV reagerer på avsløringene og vil stille regjeringen spørsmål om å granske Tangens bindinger.

– Jeg synes rekken av saker rundt Nicolai Tangen etter han ble oppnevnt som oljefondsjef er virkelig bekymringsfullt. Særlig når du ser omfanget av bindingene hans, bekjentskaper og sakene rundt formueplasseringene hans.

GRANSKNING: Stortingsrepresentant i finanskomiteen Kari Elisabeth Kaski (SV) krever granskning av Nicolai Tangens bindinger. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen (SV/Flickr)

– Vi kommer til å spørre regjeringen om å granske bindingene hans og få dette opp i offentlighetens lys, sier Kaski til Nettavisen.

Hun mener kombinasjonen av formueplasseringer og bindinger til viktige samfunnstopper gjør at det glir sammen.

– Det glir sammen. I utgangspunktet er jeg innstilt på å bedømme han for jobben han gjør som oljefondsjef. Men det er en så spesiell og viktig jobb at det trengs ekstra stor grad av tillit. Da må det ikke være noen tvil om at du ikke har bindinger som ikke er uheldig, sier Kaski.

Les også: Oljefondets nye sjef beklager uttalelse om arveavgift

SV-representanten blir betenkt av denne typen saker, og mener det må være full åpenhet rundt jobben som oljefondsjef som forvalter opp mot 10.000 milliarder som tilhører det norske folk.

– Det er viktig å få frem dette i lyset når det er en luksustur på et nivå de fleste av oss ikke kan fantasere om for en rekke av Norges fremste samfunnstopper, sier hun.