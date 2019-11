Krever prisavslag: Drømmeboligen var et «reir»

- Vi kunne høre det løpe og pipe i bjelkelaget på nettene, og kjenne den kvalmende stanken som tidvis svei i øynene, forteller boligkjøperen.

I 2016 kjøpte et ektepar i Oslo det de trodde ville bli deres drømmebolig. Prisen for dødsboet var 10,6 millioner kroner. I prospektet ble det reklamert med at boligen som ble ført opp i 1962, hadde stort potensialet, var innholdsrik og sjarmerende, men hadde oppussingsbehov.

Kort tid etter overtakelsen oppdaget de en sjenerende lukt i boligen og kravlelyder fra veggene. Det skulle vise seg at lukten og lyden kom fra rotter som hadde hatt tilhold i boligen over lang tid.

Via et ødelagt avløpsrør i kjelleren hadde rottene funnet tilgang til boligen.

- Det har vært en stor påkjenning for vår familie. Det har vært en tid preget av stor økonomisk usikkerhet, vedvarende stress og mange søvnløse netter, forteller boligkjøperen.

- Omfanget av rotter opplevdes stort. Vi kunne høre de løpe og pipe i bjelkelaget på nettene, kjenne den kvalmende stanken som tidvis svei i øynene. Vi fant både døde kadavre og rotteavføring ved utbedring, i gulv, vegger og tak, fortsetter han.

I tillegg ble det oppdaget råte i boligen. Nå krever ekteparet 1,8 millioner koner i prisavslag fra boligselgerne. Torsdag møter partene hverandre i retten.

- Var ubeboelig

- Boligen opplevdes ubeboelig, ikke bare av oss, men også av fageksperter, som var på befaring de to første ukene etter at vi overtok boligen, fortsetter boligkjøperen.

De hyret inn tre ekspertfirmaer. Det første takstfirmaet konkluderte med at lukten kom fra pågående rotteaktivitet i krypkjeller og etasjeskille. Det andre takstfirma konkluderte med at lukten fra rottene var så sterk at boligen var ubeboelig. Det ble i tillegg satte ut åtestasjoner både inne og ute. Det siste firma avdekket i tillegg til lukt, skader og rotteaktiviteter, med at det også var råteskader på boligen.

- Vi hadde ikke noe alternativ bolig. Oppholdt oss i huset i fire måneder, inntil vi fant bolig til leie, sier han.

Fikk medhold i rottespørsmål

Kjøperne valgte først å ta saken inn for Finansklagenemnda, som behandler klager gratis. Her fikk de medhold i spørsmålene om rotter.

- Det er avdekket at rottene har vært i isolasjonen rundt rørene og varmtvannsberederen i jordkjelleren. Rottene har så gått opp langs rørene til 1. etasje hvor det lukter sterkt av rotteurin i soverommene, gang og på badet. Det er påvist spor etter rotter i isolasjonen i nærmest hele bjelkelaget ned mot krypkjeller, heter det i Finansklagenemndas beslutning.

Det ble vist til at rotter er et ekstraordinært element som skaper stort ubehag.

- I denne konkrete saken er det tale om omfattende skader, selv om det er vanskelig å ha en bestemt oppfatning av utbedringskostnadenes størrelse. Det ble i salgsdokumentene ikke gitt konkrete risikoopplysninger om at det var rotter i boligen.

- Nemnda har på denne bakgrunn kommet til at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen, heter det i konklusjonen.

Men Nemnda tok ikke stilling til prisavslagets størrelse, det vil derimot Oslo tingrett gjøre når saken behandles der.

- Kjøpte katta i sekken

- Det er en alvorlig sak. Samtlige fagfolk som har vært inne og vurdert skadene har registrert en voldsom innovasjon av rotter. Både levende og døde. Det som er spesielt er at de umiddelbart etter overtakelse, etter at de begynte å varme opp huset, begynte å svi i øynene. Så hørte de krafselyder, forteller ekteparets advokat Aksel Lønnkvist Stumpf hos Help.

Han forteller at ekteparet hadde belaget seg på å kunne bo i boligen mens de på sikt kunne pusse opp enkelte deler av huset. Nå er det totalrenovert for over fire millioner kroner.

Stumpf forteller at ekteparets krav, som «bare» er på 1,8 millioner kroner, utelukkende gjelder skadeutbedringer. Som baserer seg på en takstmanns gjennomgang av hvilke tiltak som var tvingende nødvendig for å få bukt med rotte- og råteskadene.

- Det er vel ikke for sterkt å si at dette er et typisk tilfelle av å ha kjøpt katta i sekken, hvor mine klienter dessverre har hatt en motpart som har satt seg på bakbenene, mener Stumpf.

- Prisavklaring

PRISAVKLARING: Protector-direktør Cathrine Wessel Poulsen sier at de aksepterer avgjørelsen fra Finansklagenemnda, men at retten må ta stilling til størrelsen på avslaget.

Protector hvor selgerne har tegnet eierskifteforsikring, viser til at Finansklagenemnda kom til at råte ikke utgjør en mangel etter avhendingsloven.

- Men at rotteforekomsten var av et slikt omfang at det skulle utmåles et prisavslag for dette. Protector har akseptert å følge avgjørelsen fra Finansklagenemnda. Finansklagenemnda tok ikke imidlertid ikke stilling til utmålingen, og det er hovedsakelig utmålingsspørsmålet som skal opp i tingretten, sier direktør Cathrine Wessel Poulsen for boligselgerforsikring hos Protector.

Avslutningsvis legger hun til at begge parter ønsker rettens avklaring på spørsmålet.