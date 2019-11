KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad stiller seg med begge beina på Første Mosebok

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener at mennesker er mer verdt enn dyr. Gud er trolig enig.

De siste dagene har det stormet rundt Kristelig Folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstads advarsel mot de i miljøbevegelsen som mener at mennesket kun er et intelligent dyr, underforstått at mennesker ikke har større verdi enn et dyr.

Trolig er det i så fall en oppfatning som deles av flere. I hvert fall er det et faktum at Norge bruker milliarder av kroner hvert år på å statsstøtte bønder som aler opp dyr og bringer dem til slakteriet slik at vi kan spise dyrene.

Dette faller mange vegetarianere tungt for hjertet, slik det blant annet fremgår på hjemmesiden til Norsk Vegetarforening:

«Hvert år fôrer, slakter og spiser vi over 60 millioner dyr i Norge, mer enn et dyr hvert annet sekund. Bak hvert kjøttstykke ligger et liv i fangenskap, et uverdig liv i forhold til dyrenes egenverd og potensial for glede».

Videre: «Det er forbrukernes etterspørsel som fører til at dyr blir innesperret og drept. Hadde ingen kjøpt kjøttvarer, ville ikke dyr blitt avlet opp for slakt. Som vegetarianer sparer du i løpet av noen år livet til flere titalls dyr - okser, griser, høns og sau som ellers hadde blitt slaktet».

Faktisk er det enda verre. Ifølge den siste prognosen fra Nortura har vi alet opp og slaktet flere tusen tonn sau og lam mer enn vi har spist - dyr som nå ligger på fryselager.

De siste dagene har debatten dreid seg om det er taktisk klokt eller ikke av Kjell Ingolf Ropstad og dra partiet mot høyre eller venstre, og mot en mer liberal eller konservativ kristendom. Flere ser utspillet i en politisk trend der nasjonalkonservativ religiøsitet vinner frem over store deler av Europa, spesielt i land som Polen og Ungarn, men også Sverige.

Færre er opptatt av hvorfor Kjell Ingolf Ropstad sier det han sier, og jeg tror vi må til Bibelen for å finne svaret.

I Første Mosebok står skapelsesberetningen:

Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»

«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

I korte trekk, i følge Bibelen: Gud skapte først naturen med planter og dyr. Så skapte han mennesket i sitt bilde, og ba dem fylle jorden, legge den under seg, og råde over alle dyr.

(Så skal det nevnes at Gud peker på en vegetardiett i Første mosebok: «Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise».

Men da får Kjell Ingolf Ropstad svare som den kristne avholdsmannen som ble konfrontert med at Jesus gjorde vann til vin: «Vi vet det, men vi liker det ikke».)

Uansett, KrF-lederen mener nok at han har solid støtte i den hellige skrift for å mene at mennesket er i en særstilling og har en opphøyd egenverdi i forhold til dyr.

Sånn sett kan KrF-lederen hevde at han har Gud på sin side i sitt angrep på MDG, slik han framførte det i talen til KrFs landsstyre og på NRK: - Det kristne menneskesynet er under angrep fra miljøbevegelsen. Deler av den mener mennesket ikke er noe annet enn et litt intelligent dyr, sa han på NRKs Politisk kvarter.

Ropstad finner støtte for sitt syn i MDGs politiske debatter om dødshjelp og bioetikk, mens hans kristne motstandere mener at hele naturen er Guds skaperverk, og at miljøvern ergo også har solid støtte i Bibelen.

MDGs talsperson Une Bastholm mener at Kjell Ingolf Ropstad leser MDGs partiprogram som fanden leser Bibelen, og skriver i et debattinnlegg at «økt respekt for dyr betyr selvsagt ikke mindre respekt for menneskeverd og menneskerettigheter».

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre kaster seg inn i striden på MDGs side på Twitter:

Ideologisk går det en linje fra Kjell Ingolf Ropstads syn på abort til kritikken mot deler av miljøbevegelsen, og det handler om hans syn på menneskets ukrenkelige verdi. Med de brillene er det logisk å reagere på forslag om aktiv dødshjelp, abort og bioteknologisk endring av gener og arvestoffer.

På sosiale medier har Kjell Ingolf Ropstad fått hard medfart med oppfatninger om at «nå har det tørnet for mørkemannen». Andre mener at det er galskap å snu partiet i kristenkonservativ retning, når potensialet for et kristelig folkeparti ligger til venstre og i Den norske kirke.

Sannsynligvis vet Kjell Ingolf Ropstad godt hva han gjør, og han bryr seg neppe om støyen. Men med bare tre prosents oppslutning er det likegyldig om de 80 prosentene som aldri ville stemt KrF reagerer - velgerpotensialet ligger i de som betrakter seg som personlig kristne.

Den norske kirke og andre frikirkelige kristne menigheter har nær 4,1 millioner medlemmer.



Rundt en million nordmenn regner seg som personlig kristne.



Det er nesten 10 ganger flere enn de 107.000 stemmene Kristelig Folkeparti fikk ved valget i høst.

For å sitere Kamerat Napoleon i George Orwells Animal Farm: «Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre».

