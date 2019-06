KrF-lederen har full rett til å demonstrere at han er helt uenig med Pride-arrangør

KrF-lederen viser sin uenighet ved ikke å delta i Pride. Det er hans fulle rett.

Mellom fem og ti prosent av befolkningen har negative holdninger til homofile og bifile, og disse holdningene er mest utbredt på Sørlandet og Vestlandet, viser en undersøkelse gjengitt på Bufdirs nettsted lhbtiqtall.no.

Færrest har negative holdninger i Oslo, mens negative holdninger er mest utbredt blant folk som har lite kontakt med homofile.

FÆRRE NEGATIVE: Stadig færre har negative holdninger til homofile og bifile.

Utviklingen går altså i en klar retning, men kampen for likestilling av ulike kjønnsuttrykk er på ingen måte over: Rundt 12 prosent av befolkningen mener at heterofile og homofile par ikke bør ha like rettigheter.

Dette er bakteppet når Pride-paraden går i Oslo sentrum lørdag 22. juni, og flere hundre tusen mennesker vil delta eller se på arrangementene under den ti dager lange festivalen med mottoet Alt er love!

PARADERER: Ordfører i Oslo Marianne Borgen (SV) og kulturminister Trine Skei Grande (V) gikk først i Oslo Pride Paraden.

Men Kristelig Folkepartis leder kan ikke stille seg bak arrangementet: - I utgangspunktet kunne jeg gått i tog, men vi lever i et fritt land, og jeg håper på forståelse og respekt for at man heller ikke må gå i tog, sa Ropstad i Debatten på NRK1.

Overfor Nettavisen utdyper han sitt syn på arrangøren FRI: - Jeg er sterkt uenig i FRI sin politiske agenda når det gjelder å innføre polygami, fjerne sexkjøpsloven som beskytter sårbare kvinner eller å åpne for surrogati. Derfor kommer jeg ikke til å delta i paraden på lørdag, sier Ropstad til Nettavisen.

Jeg er fundamentalt uenig med Kjell Ingolf Ropstad, men respekterer at han står støtt på sin overbevisning. Kritikken har haglet, men det ville vært feil av Ropstad å gå en parade han ikke støtter. Han bør få honnør for å være tydelig, men må også finne seg i skarp kritikk for holdningene sine.

KrF-lederen er ikke alene med sine holdninger. Selv om den store majoriteten over tid har fått et mer liberalt syn på homofili, så har en del fortsatt problemer med å akseptere transpersoner og kjønnsskifte, viser statistikken til Bufdir.

Det beste med KrF-lederens klare standpunkt er at det gir grunnlag for diskusjon. Filosofen Herbert Marcuse lanserte i 1965 begrepet «repressiv toleranse» for å beskrive en situasjon hvor storsamfunnet ikke griper inn mot uønskede ytringer, men ufarliggjør dem ved ikke å reagere eller gi tydelig motstand.

Når Kjell Ingolf Ropstad snakker så tydelig, så løfter han også frem FRIs standpunkter og tvinger oss til å ta aktiv stilling, i stedet for å trekke på skuldrene i en form for undertrykkende toleranse.

Så hva er det FRI står for?

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) kjemper for like rettigheter for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex. Foreningen mener at det må bli mulig for barn å ha flere enn to juridiske foreldre, og at ikke-monogame relasjoner mellom flere enn to mennesker, skal respekteres.

Kjell Ingolf Ropstad er sterkt uenig i FRIs krav om like rettigheter for alle typer familier:

«Alle familieformer skal ha like rettigheter. Dette innebærer at alle mennesker uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering må ha adopsjonsprøvingsrett, rett til assistert befruktning og retten til å inngå ekteskap».

Den nye KrF-lederen kan altså ikke gå i Pride-paraden fordi han oppfatter det som en støtte til en arrangør han er sterkt uenig med.

Det er konsekvent og logisk.

Når Ropstads forgjengere landet på en annen konklusjon, så er det fordi de først og fremst har sett Pride-paraden som en støtte til likeverd for mennesker, uavhengig av seksuell legning eller kjønnsidentitet.

- Lisa Maria og jeg opplevde det begge fint å få gå i Pride, uttaler Knut Arild Hardeide til Nettavisen.

Både han og Kjell Magne Bondevik er politisk uenig med mange av målene til FRI, men deltok i paraden for å vise at de støtter likeverd mellom mennesker, uten at det betyr at de går god for alle kravene til FRI.

- Jeg skal gå, det har jeg også gjort før. For meg handler Pride om mangfold og retten til å elske den man vil, sier KrFU-leder Martine Tønnesen til NRK.

Også det er konsekvent og logisk.

Det som derimot er inkonsekvent og ulogisk er å stemme på Kristelig Folkeparti hvis du støtter kravene til Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. De to organisasjonene er totale motpoler i familiepolitikk.

Konklusjon: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bør få respekt for at han så tydelig står for noe og tar konsekvensen av sitt syn. Men han får neppe mange velgere blant de flere hundre tusen som deltar i Pride.

