KrF-politiker hyller Sparebanken Øst sitt tiltak: - Kjempebra

Ida Lindtveit Røse har stor sans for «junioruke».

28-åringen var konstituert barne- og familieminister tidligere i år, og ble med dette tidenes yngste statsråd. Nå er hun stortingskandidat for KrF i Akershus, men har fortsatt et stort hjerte for saker barne- og familiesaker. Nylig har hun fått med seg saken om at Sparebanken Øst tilbyr «junioruke» til småbarnsforeldre. Banken tilbyr én ekstra ferieuke til alle foreldre med barn i 2-9 årsalderen.

Det fikk blant annet Lene Elisabeth Eide til å reagere. Hun mener at det er forskjellsbehandling.

- Det ser ut som at de ønsker seg småbarnsforeldre som ansatte, og tilpasser seg det. Dersom barnefamilier er målgruppen for deres tjenester, kan det være et godt virkemiddel. Men det oppfattes som en merkelig forskjellsbehandling, og jeg hadde ikke ønsket å jobbe i en sånn bedrift, sa hun til Nettavisen.

- Viktig signal

Den tidligere barne- og familieministeren er imidlertid helt uenig med Eide, og mener at tiltaket til banken er helt i tidsånden.

- Jeg mener tiltaket Sparebanken Øst har innført er kjempebra. Det er et tiltak som både er bra for familiene det gjelder, og som gir et tydelig og viktig signal. Har du det bra på hjemmebane, så leverer du også bedre på jobben, skriver hun i en e-post til Nettavisen.

Røse håper at flere arbeidsgivere etter hvert vil følge etter med et lignende tiltak.

- Alle familier kjenner på tidsklemma, å bli dratt mellom ulike hensyn og frykten for å ikke levere sitt aller beste verken på jobb eller hjemme. Vi er helt avhengig av at fremoverlente og fleksible arbeidsgivere, som tilrettelegger arbeidslivet til familielivet og ikke motsatt. Vi er helt avhengig av at fremoverlente og fleksible arbeidsgivere, som tilrettelegger arbeidslivet til familielivet og ikke motsatt, forteller KrF-politikeren.

Frykt

Røse, som selv har to barn, mener at mange kvinner med barn eller som venter barn, har det ekstra tøft i arbeidsmarkedet.

- Jeg tror ikke det er få kvinner som går med en klump i magen, når man skal fortelle arbeidsgiver om graviditet. Frykten for å være til bry gjennom svangerskap og permisjon, og frykten for å ikke bli satset på videre.

- Mange skyver fra seg tanken om å i det hele tatt skulle søke ny jobb som gravid eller med små barn, for hvem vil vel ansette en som må hente i barnehagen før 16.30 og være hun irriterende på hjemmekontor med sykt barn?, sier 28-åringen.

