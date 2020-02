Krigserklæring mot Erna: - Gift i den norske modellen

Regjeringens oljepengebruken og økonomiske politikk fikk gjennomgå kraftig i LO-sjefens tale i dag.

FOLKETS HUS (Nettavisen Økonomi): LOs tariffpolitiske uttalelse for 2020 ble lagt fram tirsdag formiddag.

- Det er gift i den norske modellen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i sin tale i Kongressenteret i Folkets hus tirsdag formiddag.

Han sikter til økt ulikhet og at reallønnsveksten har uteblitt for de lavtlønte, mens den har økt i godt betalte yrker.

I går ble det klart at lønnen økte med 3,4 prosent i snitt i 2019, men at enekelte yrkesgrupper og sektorer fikk langt mer, andre mindre.

Etter finanskrisen har utviklingen tiltatt, mener LO-sjefen:

- Fra 2008 til 2018 fikk én gruppe ikke være med på veksten. Mens de ti prosentene med med høyest inntekt sikret en sterkere reallønnsvekst enn snittet, fikk de med lavest inntekt nesten ingen reallønnsvekst (lønnsøkning minus inflasjon, red.anm.). Det vil si, de med lavest inntekt fikk om lag 1000 kroner, mens de godt betalte fikk 110.000 kroner!

- Oljepengene er feil brukt

I sin uttalelse krever LO at det tas grep i den økonomiske politikken for å komme opp på produksjons- og sysselsettingsnivå fra tidligere år.

FYRTE LØS: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen åpnet med ordkrig i LOs hovedkvarter i Oslo tirsdag. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Dersom kravet til sysselsetting hadde vært på samme nivå etter som før finanskrisen, hadde vi hatt 130.000 flere jobber, sier Gabrielsen.

- Det virker ikke som om Norges Bank har tatt inn over seg endringen i sitt mandat i mars 2018, der pengepolitikken skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Sysselsettingen er ikke tilstrekkelig høy i dag, skriver LO i uttalelsen.

I stedet for målrettede tiltak for sysselsetting har “oljepengene i stor grad til blitt brukt til å stimulere bransjer med høy bruk av innleid og utenlandsk arbeidskraft samt og til skattelette uten etterpørselseffekter”, skriver LO.

- Opprørende å se

Gabrielsens tale var et frontalangrep på regjeringen, som han hevder gjør altfor lite for å øke sysselsettingen.

- Det er opprørende å se at det gjøres altfor lite for å få folk i jobb. Folk skal heller hjelpes enn nærmest skremmes tilbake i jobb. Men når arbeidsavklaringspenger for unge kuttes med 66.000 kroner i året, er det jo det som skjer, sier Gabrielsen.



Politikken har skapt skatteletter for de rike og kutt i ytelser til svake grupper, og dette øker forskjellene og rammer sysselsettingen, mener LO-sjefen. Han peker på at det er lavtlønnsgruppene som sakker mest akterut, og gjør et poeng av at det er flest kvinner og mange detidsarbeidende innen handel og service, hotell- og restaurant, blant frisører og andre typiske serviceyrker.

- Vi har et ansvar for å nå flere av disse arbeidstakerne. Men vi kan ikke fikse dette alene. Arbeidsgiverne og myndighetene må også bidra. Regjeringens politikk har gitt skatt- og avgiftskutt, men usosiale kutt for dem som må pendle og jobbe borte - disse er blitt straffet i flere runder. Når man kutter i arbeidsavklaringspenger, barnetillegget til uføre og ytelser til barn med dårlige tenner og dårlig syn, da får vi økte ulikheter, sier Gabrielsen.

