Kriminelle har full kontroll over gater mellom rådhuset og politihuset i Oslo

Kriminelle har full kontroll 500 meter fra landets største politihus.

Det er 500 meter å gå fra landets største politisenter til landets verste kriminelle område. Og fortsetter du, kommer du ganske raskt til landets største lokalpolitiske maktsenter - Oslo rådhus.

Likevel klager barnehager, butikker og kafeer i området på at de blir tyrannisert av narkotikaselgere og kriminelle gjenger. Og Aftenposten har i dag regnet ut at bydelene med 195.000 innbyggere i fjor hadde 36.000 lovbrudd.

Brutalt sagt: 1/9 av alle lovbrudd i hele Norge skjer på noen få kvadratkilometer i landets hovedstad.

De aller fleste lovbruddene gjort av ungdommer under 18 år gjøres av kriminelle med innvandrerbakgrunn, men ifølge Aftenposten er tre fjerdedeler av dem født i Norge.

Mange begynner sin kriminelle løpebane når de er 13-14 år, og politiet føler at de står maktesløse til de passerer 18 år blir voksne. I mellomtiden er det det kommunale barnevernet som har ansvaret.

- Siden mange av dem er helt ned i 13–14 års alderen, er det vanskelig å gjøre noe i straffesporet. Før de er 18, er det vanskelig å sette ned foten, og si at nok er nok, sier politiinspektør Tore Soldal til Aftenposten.

Med andre ord kan verken byrådsleder Raymond Johansen (Ap) eller statsminister Erna Solberg (H) toe sine hender. Når utviklingen går dramatisk feil, er det et ansvar som både staten og Oslo kommune må dele.

Oslo politidistrikt er landets største med cirka 3.000 ansatte, og samtidig landets minste målt i arealet de skal passe på. Distriktet har syv politistasjoner, men de fleste ansatte holder til på Politihuset i Grønlandsreiret.

NÆRPOLITI: Det er ikke langt fra landets tetteste forsamling med politifolk og til landets mest kriminelle område. Foto: Google Maps (Montasje (Nettavisen))

De siste årene har det kommet stadige meldinger om problemer med ungdomsmiljøer og gjenger i bydeler med mange innvandrere og utfordringer med integrering.

Mye oppmerksomhet har vært rettet mot Groruddalen og Oslo sørøst, med bydeler som Holmlia. En fellesnevner er oppvekstvilkårene til barn i ressurssvake innvandrerfamilier, der unge med dårlige norskkunnskaper faller utenfor i skolen og blir fanget opp i kriminelle gjenger.

Selv om vi skulle nå målsetningen om to politifolk per 1.000 innbyggere, så er det en illusjon å tro at politiet kan løse alle sosiale problemer. Men det er ikke for mye å forvente at politiet og Oslo kommune tar et krafttak for å rydde opp i åpenlys gatekriminalitet 500 meter fra Politihuset i Grønlandsleiret og noen få kilometer fra Oslo rådhus.

Nettavisen lå tidligere i samme område og utviklingen var lett å se allerede for mange år siden, med åpenlys narkotikaomsetning på gateplan og langs Akerselva. Vi opplevde at medarbeidere ble ranet for penger og mobiltelefoner og det føltes utrygt for ansatte å gå hjem etter kveldsvakt.

Noe sånt må man regne med i alle verdens hovedstader, men utviklingen har åpenbart fortsatt etter at Nettavisen flyttet fra Grønland for tre-fire år siden. Når kaféeiere forteller at de må hyret private vektere for å skremme bort plagsomme gjenger, er det et varsku.

Det er modig av ildsjeler i bydelen å gå offentlig ut med bekymring og fortelle om episoder med trusler og trakassering. Men det hjelper lite hvis ikke politiet og byrådet gjør umiddelbare tiltak for å ta tilbake makten over gatene.

Byrådsleder Raymond Johansen og den nye politimesteren i Oslo, Beate Gangås, må erkjenne at utviklingen allerede har gått for langt og at den er dramatisk. Hvis ikke får vi en utvikling som svenske tilstander, og det er fortsatt ikke for sent å forhindre.

PS! Hva mener du? Frykter du kriminaliteten på Oslo øst, eller mener du at det er lite å gjøre med problemet? Skriv et leserinnlegg!