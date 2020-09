Krise for TGR: Kan bli tvunget til å legge ned

Har tapt 88 millioner kroner på to år i Norge: – Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, skriver revisoren.

Den danske kjeden TGR, eller Flying Tiger Copenhagen, selger et vidt spekter av ting og dingser: Alt fra pyntegjenstander og rammer til godteri og maling.

Til sammen har TGR 955 butikker i 29 land – 35 færre enn ved utgangen av 2018.

Kjeden har også hatt en aggressiv vekst i Norge siden oppstarten i 2011, og hadde 545 personer på på lønningslisten i Norge. Ved utgangen av fjoråret hadde de 42 butikker.

Årsberetningen for 2019 viser imidlertid at danskene sliter kraftig på norsk jord: TGR åpnet ikke noen nye butikker i Norge i fjor, og stengte fire. Omsetningen endte på 212,2 millioner kroner, 34 millioner mindre enn i 2018, og selskapet har slitt voldsomt med å få butikkene til å bli lønnsomme.

Betydelig tvil om videre drift

I 2018 registrerte TGR et underskudd på 33,3 millioner kroner før skatt, og bestemte seg for å redusere antall ansatte og butikken for å bli mer lønnsomme:

Kjeden kvittet seg med 65 ansatte og fire butikker i 2019, og økte underskuddet til 55,2 millioner kroner før skatt. Til sammen har TGR tapt 88,5 millioner kroner i Norge på to år.

De røde tallene gjør at revisoren sår tvil om den danske butikkjedens videre drift i Norge. I årsregnskapet skriver den uavhengige revisoren at selskapets gjeld er 6,7 millioner kroner mer verdt enn selskapets eiendeler, og at TGR er helt avhengig av finansiell hjelp fra morselskapet Zebra for å fortsette driften.

Koronapandemien har gjort en kinkig situasjon enda vanskeligere for TGR, som har måttet tåle nedgang i inntjening og økt usikkerhet på grunn av pandemien.

– Disse forholdene indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift, skriver revisoren.

TØFT: Koronapandemien har vært et av flere skudd for baugen for TGR, som sliter kraftig med å tjene penger i Norge. Her fra butikken i Sarpsborg. Foto: Eline Rildå Bjørge (Sarpsborg Arbeiderblad)

Den kortsiktige gjelden til TGR økte ytterligere i 2019 til 95 prosent av samlet gjeld fra 87,2 prosent - økning skyldes mer kredittgjeld og leverandørgjeld til eieren Zebra.

– Selskapets finansielle stilling er utfordrende, da det er vesentlig mer kortsiktig gjeld enn omløpsmidler. Derfor er det iverksatt tiltak med hensyn til fortsatt drift, skriver styret i årsrapporten.

I tillegg til 18,5 millioner kroner i kortsiktig kredittgjeld, har selskapet 7,4 millioner kroner i forpliktelser knyttet til langsiktig og kortsiktig leie av butikklokaler.

NY SJEF: Martin Jermiin tok over som TGR-sjef etter at Mette Maix forlot sjefstolen i april i fjor. Foto: TGR

Legger ned flere butikker

I årsberetningen skriver styret at morselskapet Zebra i fjor tok over 100 prosent av aksjene, og gjennomførte en finansiell restrukturering, hvor blant annet TGRs gjeld til konsernet ble konvertert til egenkapital.

– I tillegg er det satt i gang lønnsomhetsforbedrende tiltak som blant annet vil bedre arbeidskapital, samt nedleggelse av enkelte butikker, skriver styret.

TGR-ledelsen skriver at koronapandemien har ført til lavere aktivitet enn normalt, og at selskapet forventer en betydelig lavere omsetning for 2020 enn 2019. Morselskapet Zebra har garantert for selskapets eksterne lån til Nordea, og i juni slettet Zebra TGRs gjeld til Nordea.

– Grunnet vesentlig usikkerhet og varighet rundt covid-19 er selskapet avhengig av fortsatt finansiell støtte fra morselskapet, i tillegg til tiltak for å forbedre underliggende drift, skriver styret.

Nettavisen Økonomi har sendt en henvendelse til ledelsen i TGR, men har foreløpig ikke fått svar.