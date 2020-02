Krisemåling for Arbeiderpartiet i Trøndelag

En drøy måned før Trond Giske kan overta som leder for Arbeiderpartiet i Trøndelag, opplever fylkespartiet krisetall på målingene.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): – Det er krise.

Sånn oppsummerer Arbeiderpartiets fylkesleder i Trøndelag Per Olav Hopsø de siste meningsmålingene i Trøndelag overfor Trønder-Avisa.

Det er Sentio research som har spurt 719 sør-trøndere og 500 nord-trøndere hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg. Oppdelingen er gjort fordi Sør- og Nord-Trøndelag fortsatt er egne valgkretser, selv om fylkene ble slått sammen i 2018.

IKKE FORNØYD: Per Olav Hopsø i Arbeiderpartiet Trøndelag. Foto: (NTB scanpix)

Men uansett om han ser på tallene i nord eller sør, blinker nedgangen mot Hopsø. Sammenlignet med valgresultatet i 2017 er nedgangen i sør på 4,8 prosent og 5,1 prosent i nord.

Stor jobb for ny leder

Det betyr at partiet har litt av en jobb å gjøre frem mot neste års stortingsvalg.

–For oss, og er noe vi ikke kan være bekjente av. Målingen viser at vi har en veldig stor jobb foran oss fram mot valget høsten 2021, sier Hopsø.

Før man kommer til stortingsvalget, skal imidlertid overlate lederklubben til en ny person. Som Nettavisen har skrevet tidligere, peker mange på Trond Giske til å overta. Giske selv har ikke bekreftet at han er kandidat, uten at det har dempet interessen for ledervalget som finner sted på fylkeslagets årsmøte i mars.

Senest denne uken kom en meningsmålng som viser at mange Ap-velgere har troen på nettopp Giske som fylkesleder. Valgkomiteen fortsetter arbeidet med å finne ny fylkesleder når de møtes i Trondheim mandag.

Senterpartiet med kjempebyks

Lederspekulasjonene kan også ha bidratt til den dårlige meningsmålingen, tror dagens leder.

– Det er andre saker enn politikk som får oppmerksomhet når det snakkes om Ap. Selv om jeg opplever at vi internt i partiet er opptatt av de politiske sakene våre. Samtidig slår nasjonale trender inn over Trøndelag også, det rammer oss, sier Hopsø.

Hele målingene(endring fra stortingsvalget 2017):

Sør-Trøndelag

Ap 28,0 % (-4,8)

Frp 12,4 % (0,7)

H 15,1 % (-5,6)

Krf 1,5 % (1,2)

Rødt 6,9 % (4,0)

Sp (14,9 % (4,2)

SV 9,3 % (1,6)

V 3,2 % (0,9)

MDG 5,7 % (1,8)

Andre 2,8 % (0,1)

Nord-Trøndelag

Ap 29,1 % (-5,1)

Frp 10,9 % (0,5)

H 9,3 % (-5,5)

Krf 2,3 % (0,4)

Rødt 3,3 % (1,7)

Sp 34,1 % (9,7)

SV 5,5 % (0,5)

V 1,3 % (-0,9)

MDG 2,1 % (0,3)

Andre 2,1 % (0,4)