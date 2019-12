Kriserammede Alitalia får 4 milliarder i lån fra staten

Den italienske regjeringen godkjente mandag et lån på 400 millioner euro, over 4 milliarder kroner, til det kriserammede statlige flyselskapet Alitalia.

Alitalia har vært under statlig administrasjon siden mai 2017 og har mottatt over 900 millioner euro siden, over 9 milliarder kroner, i statlige lån. Det nye lånet på 400 millioner skal gjelde for seks måneder. I løpet av den tiden må selskapets ledelse fortsette sitt arbeid med å omorganisere driften og finne en kjøper, opplyser den italienske regjeringen i en pressemelding.

Flere har vært på banen som mulige kjøpere av Alitalia, blant annet et konsortium bestående av det statlige jernbaneselskapet Ferrovie dello Stato (FS), selskapet Atlantia som er kontrollert av den kjente Benetton-familien, og amerikanske Delta Airlines.

Også den tyske luftgiganten Lufthansa har vært i samtaler om å overta Alitalia, men ingen av de mulige interessentene har svart den italienske staten innen fristen som utløp 21. november.

Sist gang Alitalia leverte overskudd var i 2002. I løpet av det siste halvannet året har selskapet kostet italienske skattebetalere minst 15 milliarder kroner ifølge utregninger luftfartsekspert Andrea Giuricin har foretatt. I første halvår i år steg underskuddet ytterligere.

