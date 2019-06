Krisetall for Donald Trump: Bom stopp i jobbvekst

Nye tall for mai viser at jobbveksten har stoppet nærmest helt opp, og er nå på det laveste på 9 år.

Den ferske jobbrapporten fremlagt av analysebyrået ADP viser at jobbveksten i Trumps økonomi har begynt å avta.

I løpet av mai ble det ansatt bare 27.000 personer, viser rapporten. Det har fått til å gå kaldt nedover ryggen på investorer og analytikere som hadde en gjennomsnittlig forventning om 173.000 nye jobber i løpet av mai.

Butikkdød

Til sammenligning var jobbtallene for april utelukkende positiv lesning for Trump, med hele 275.000 nye jobber.

Ifølge analytikeren Mark Zandi ved det internasjonale byrået Moody's, er det flere årsaker til den plutselige stoppen i jobbansettelsene.

– Jobbveksten avtar. Det er grunnet mangel på arbeidskraft, spesielt ved små bedrifter, og samtidig kutter de ansatte ved tradisjonelle butikker, sier Zandi til CNBC.

Dette bekrefter i stor grad den større trenden, som også er sett i Norge, hvor store tradisjonelle butikkjeder taper penger i kampen mot netthandelgiganter som Amazon.

Gründeren bak den norske sportskjeden XXL har i et nylig intervju med Nettavisen spådd fem år med butikkdød. Analytikere tror dette vil ha store konsekvenser for mange av dem som står utenfor arbeidslivet eller som ikke har høyere utdanning.

Lavest på ni år

Ifølge amerikanske analytikere er dette de laveste tallene som er kommet i den anerkjente rapporten siden mars 2010, hvor det var et tap på 113.000 arbeidsplasser. Siden den tid har privat sektor økt med 21,3 millioner nye arbeidsplasser.

Det er spesielt de små og mellomstore bedriftene som er hardest rammet. I bedrifter med færre enn 50 ansatte var det et tap på hele 52.000 arbeidsplasser i løpet av mai.

De største selskapene ser imidlertid ut til å klare seg, og ansatte 68.000 nye i løpet av måneden.

– Etter en meget sterk april, har mai den minste jobbøkningen siden økonomien snudde. Store selskaper er fortsatt sterke, fordi de er bedre stilt til å konkurrere om ansatte, sa Ahu Tildirmaz ved analysebyrået ADP.

Overdriver

Analytikeren Zandi sier til CNBC at mai-tallene sannsynligvis overdriver konsekvensene for økonomien, og mener at jobbrapporten som kommer senere vil vise en vekst på omtrent 150.000 arbeidsplasser.

Den økonomiske veksten i USA var i 2018 på omtrent 2,9 prosent, og første kvartal i 2019 viste en vekst på 3,1 prosent. Nå forventer økonomer at andre kvartal kan by på dårligere nytt med en vekst på 1,7 prosent.

Sentralbanksjef Jerome Powell sa i en tale tirsdag at de var klar til å gjøre «det som er nødvendig» for å holde veksten i gang.