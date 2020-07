Krisetall for Donald Trump: Verste tall noen sinne

Tall fra andre kvartal viser den største nedgangen i USAs økonomi noen sinne. Nå vil Donald Trump vurdere å utsette valget.

Rykende ferske tall fra USAs økonomi viser dystre forhold for verdens største økonomi. Nå spør Donald Trump om ikke valget bør utsettes.

Tall fra andre kvartal viser en nedgang i USAs økonomi på 32,9 prosent. Samtidig ble det registrert 1,43 millioner flere arbeidsledige.

Forventningene i forkant viser at analytikerne hadde forventet en nedgang på hele 34,7 prosent. Mye på grunn av den drastiske økningen i antallet smittetilfeller.

Aldri sett lignende

Ifølge det amerikanske næringsdepartementet er det spesielt nedgang i forbruket, investeringer og lavere offentlig forbruk på delstatlig og lokalt nivå som får økonomien til å gå så brutalt nedover.

Ifølge den amerikanske mediehuset CNBC har det hverken under den store økonomiske depresjonen på 30-tallet eller under finanskrisen vært observert så dystre tall på så kort tid.

I den amerikanske økonomien er det privat forbruk som er den desidert største delen. Dermed får det store konsekvenser når folk holder igjen på pengene.

Spesielt har amerikanske forbrukere kuttet ned på innkjøp av klær og sko. Forbruket har paradoksalt nok også ført til lavere forbruk innenfor helsesektoren.

Folks inntekter har imidlertid gått opp kraftig samtidig som folk bruker mindre. Dette er mye takket ordningen med egne sjekker som blir sendt ut til alle innbyggere.

I respons til den vanskelige økonomien har det de siste ukene vært forhandlinger i den amerikanske kongressen om en ny krisepakke. Republikanerne har foreslått en krisepakke på omtrent 1000 milliarder dollar. Noe som tilsvarer omtrent 6,5 ganger det norske statsbudsjettet.

Utsette valget?

President Donald Trump skriver like etter tallene er publisert at kanskje valget i november bør utsettes. (Se tweet under)