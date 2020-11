Kristelig suppe i sentrum - partiet har ingen sjanse til å komme på Stortinget

Vrakede politikere strømmer til Sentrum, som ennå mangler flere tusen underskrifter for å være et politisk parti.

Da tidligere byråd Geir Lippestad startet arbeidet med å etablere Sentrum som et politisk parti, ble det kvalt med et gjesp i Arbeiderpartiet. Lippestads politiske karriere var ikke helt vellykket, og han gikk da også av etter Boligbygg-skandalen han hadde politisk ansvar for.

Nå kommer tidligere nestleder Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti ham til unnsetning. Det tidligere styremedlemmet i den venstrevridde tankesmien Agenda er misfornøyd med at Kristelig Folkeparti landet på borgerlig side.

- Jeg har kjent meg hjemløs etter veivalget i 2018, sier Eriksen til Aftenposten. For en måned siden meldte hun seg ut av partiet, og nå stiller hun altså til dyst for Sentrum.

Bevegelsen mangler rundt 2.000 underskrifter for å bli et politisk parti og har bare seks uker på seg. Og selv om Lippestad, Eriksen & co. skulle lykkes i å danne et parti, så er de trolig sjanseløse til å komme på Stortinget. Hensikten er trolig å friste KrF-velgere til å kaste bort stemmen sin - og slik bidra til en rødgrønn valgseier.

Foreløpig er det ikke mulig å måle noen oppslutning til Sentrum, og det er høyst uvisst om de vil trekke velgere fra Arbeiderpartiet (der Geir Lippestad kommer fra) eller Kristelig Folkeparti.

Mange konservative KrF-velgere har nok merket seg at både Arbeiderpartiet, SV og Rødt nå er på glid i abortspørsmålet. Både SV og Rødt vurderer å innføre selvbestemt abort frem til 22. svangerskapsuke. Sånn sett kan Sentrum (hvis de får dannet et parti) bane veien for et gedigent nederlag på noe KrF oppfatter som en av sine viktigste saker.

Noen mener at Sentrum kan vippe Kristelig Folkeparti under sperregrensen ved valget neste år, men det mest påfallende med gjennomsnittet av partimålinger hos Pollofpolls er hvor lite skade KrF har tatt av veivalget.

I november 2018 lå KrF på 3,9 prosent på snittet av målinger, noe som var samme nivå som i juli 2020. Det er altså ikke noe som tyder på en strøm av utmeldelser selv om noen slamrer med dørene på vei ut. De siste månedene har KrF hatt 3,6 til 3,8 prosent på gallupene. Det er svakt, men ikke håpløst.

Det er åtte år siden daværende nestleder Dagrun Eriksen ble vraket som stortingskandidat for Vest-Agder, til fordel for Hans Fredrik Grøvan.

I 2016 sa hun ja til å stille til valg øverst på lista til Nordland Kristelig Folkeparti, men hun ble ikke valgt inn på Stortinget. Og hun gikk av som nestleder i 2017. De siste tre årene har hun hatt en relativ anonym tilværelse som KrF-medlem, til hun altså meldte seg ut i oktober.

Sentrums andre frontfigur, Geir Lippestad, ble først kjent som forsvarer for Utøya-terroristen. I snaue to år var han byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, før han gikk av etter Boligbygg-skandalen. Senere har også han ført en anonym politisk tilværelse. I likhet med Dagrun Eriksen har han også vært i styret for den venstrevridde tankesmien Agenda.

Foran valget til neste år har kristne velgere flere partier å velge blant. Ved valget i 2017 fikk De kristne 8.700 stemmer og 0,3 prosent oppslutning. Partiet var milelangt fra et mandat på Stortinget. Nå kommer - kanskje - Sentrum, som parti for kristne velgere som ønsker en rødgrønn regjering - og som ikke vil stemme på Arbeiderpartiet.

Jeg har ingen tro på at Sentrum vil gjøre det særlig bedre enn de andre norske minipartiene. Sett med Kristelig Folkepartis øyne kan de kanskje koste noen tusen stemmer, men den risikoen er der også for Arbeiderpartiet - gitt at Geir Lippestad og Dagrun Eriksen viser seg å være noen durabelige stemmesankere.

Foreløpig er det mest kristen suppe i Sentrum.

PS! Hva mener du? Tror du at Sentrum lykkes i å lage et parti, og vil de i så fall bidra til en rødgrønn regjering?