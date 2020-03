Kristentreff med 10.000 deltakere avlyses: – Tar ingen sjanser

Det er første gang siden andre verdenskrig at gigantstevnet droppes.

Helsedirektoratet har lagt ned forbud mot arrangementer med flere enn 500 personer i hele landet. Dermed ryker det tradisjonelle påskestevnet til Brunstad Christian Church (BCC), bedre kjent som Smiths venner.

Det var ventet 10.000 deltakere på påskestevnet, og ytterligere 4.000 personer på den internasjonale ungdomsleiren til Brunstad Ungdomsklubb i palmehelgen.

– Det viktigste nå er å ta samfunnsansvar og begrense risiko for smitte og spredning av koronaviruset mest mulig, og så får vi være kreative for å finne nye måter å samles om den kristne tro på, sier styreleder Berit Hustad Nilsen i en melding.

«Den nye normalen»

En rekke arrangementer i Kristen-Norge har blitt avlyst som følge av spredningen av koronaviruset, inkludert gudstjenester, messer og konferanser. Flere andre store arrangementer i idretts- og kulturlivet er avlyst, blant annet Birkebeinerrennet, Korps-NM og datatreffet The Gathering.

– Dette er kjempetrist for medlemmene, men vi har forståelse for at myndighetene må iverksette slike tiltak nå. Vi tar ingen sjanser, så her i lokalmenigheten i Oslo har vi allerede avlyst to arrangementer denne uken, sier Rune Stadven, leder for Brunstad Kristelige Menighet i Oslo og Follo.

Helsedirektoratet og helsedirektør Bjørn Guldvog skriver i en pressemelding onsdag at det er viktig at både lokale og statlige myndigheter er fleksible.

– Befolkningen må nå forberede seg på at situasjonen vi er i, vil ta tid og er den «nye normalen». Jeg opplever at viljen til å bidra til å hindre smittespredning er stor, både i privat og frivillig sektor. Det er jeg veldig glad for, sier Guldvog.

Helsedirektoratet har fått tilbakemeldinger fra flere kommuner og kommuneoverleger som ønsker klarere og tydeligere regler for hele landet.

– Derfor har vi nå innført et forbud, og ikke bare et råd, mot arrangementer med mer enn 500 deltakere. Dette gjør vi også for å lette arbeidstrykket i kommunene, sier Guldvog.

Skal forkynne på TV i stedet

Vedtaket gjelder fra onsdag og foreløpig ut april måned. Arrangører som skal organisere arrangementer med færre enn 500 deltakere må gjøre egne risikovurderinger i samråd med kommunen.

Nå skal i stedet det kristne trossamfunnet bruke teknologien for alt den er verdt. Deler av påskeprogrammet vil gjennomføres virtuelt, ifølge styreleder Hustad Nilsen.

– Nå er vi glade for at vi har kompetanse på TV-produksjon i BCC, slik at alle de som hadde gledet seg til stevnet likevel kan dele påskebudskapet med hverandre selv om vi ikke kan samles til det tradisjonelle familiestevnet, sier Hustad Nilsen.