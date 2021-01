Kristian Røkke leder Akers nye milliardsatsing: – Helt fantastisk å bli en del av

Han er sønn av en av Norges rikeste og har tidligere jobbet som rørlegger. Nå jobber han med børsrakettene som skal gjøre verden grønnere.

I fjor sommer slapp Kjell Inge Røkke-konsernet Aker en rekke store nyheter i kjølvannet av koronapandemien som raste verden over. Én av nyhetene var etableringen av Aker Horizons, som skulle bli konsernets spydspiss i fornybar energi-markedet.

Kristian Monsen Røkke (37), som er et av Kjell Inge Røkkes to barn, ble satt til å lede investeringsselskapet.

Aker Horizons eier Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, som har skutt opp på børs og mangedoblet verdien siden noteringen i fjor sommer.

Under NHOs årskonferanse torsdag, kunne Kristian Monsen Røkke bekrefte at han har kommet godt i gang i jobben som administrerende direktør.

– Vi har to plattformer som er godt i gang, og vi har femdoblet antall ansatte på et halvt år, sier Røkke og fortsetter:

– Og vi har etablert nye forretningsområder som vi kommer til å lansere i løpet av året.

Prosjekter og investeringer verdt 100 milliarder

Kjell Inge Røkke og Aker opprettet Aker Horizons for å bygge grønne, fremtidsrettede selskaper. Målet er å tjene penger på å utvikle ny teknologi innen fornybar energi.

Aker Offshore Wind skal være en utvikler av vindparker og løsninger for flytende havvind på dypt vann. Selskapet har allerede aktive prosjekter i Sør-Korea og i USA, og ser også muligheter i Norge og Skottland.

Aker Carbon Capture er et rent karbonfangst-selskap, som utvikler egne løsninger for å fange CO2 fra søppelforbrenning, kullkraftverk, raffinerier og i sementindustrien.

– Vi vil gjøre en positiv forskjell. Og det kjennes ut som at vi er en del av en revolusjon verden knapt har sett maken til, sier Røkke under NHO-konferansen.

På spørsmål om hvor mange arbeidsplasser selskapet kan skape, svarer Røkke at Aker Horizons allerede har investeringer og prosjekter verdt 100 milliarder kroner i årene som kommer - og at det vil skape mange arbeidsplasser.

Jobbet som rørlegger

Til tross for at Røkke ikke har vært mye i offentlighetens lys gjennom karrieren, har han lang fartstid i ulike stillinger i Aker-systemet.

Under samtalen på NHO-konferansen ble det nevnt at milliardær-sønnen i ung alder jobbet som rørlegger-lærling i Aker-systemet i Aker-konsernet. Han har også vært trainee i Aker Solutions og jobbet for industriselskapets subsa-enhet i Malaysia.

Han har også jobbet i Converto Capital Fund og meglerhuset Corporate Advice & Research.

I 2011 tok Røkke over Aker Philadelphia Shipyard, og i 2015 ble han toppsjef i investeringsselskap Akastor. To år senere ble investeringsdirektør, før han sommeren 2020 ble sjef for Aker Horizons.

Kristian Røkke, som både har norsk og amerikansk statsborgerskap, har også en MBA fra Wharton University - handelshøyskolen i Philadelphia, Pennsylvania.

