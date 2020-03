Kristian Valen-show avlyst etter 30 minutter

Kristian Valens show i Sandefjord ble avlyst 30 minutter inn i showet. Nå vedkjenner komikerstjernen at han har problemer.

- Jeg beklager på det aller sterkeste det som skjedde under show i Horten og Sandefjord og den skuffelsen som publikum fikk. Jeg innser nå at jeg trenger hjelp og at jeg vil gjøre alt for å kunne komme tilbake som en ny og bedre Kristian, skriver Valen i pressemelding som Nettavisen har fått tilgang til.

- Jeg ber om ro og forståelse ovenfor mine nærmeste og meg selv for å raskest mulig komme tilbake. Igjen beklager på det sterkeste! Jeg er flau og lei meg for alle de jeg har sviktet, heter det videre i meldingen.

Stoppet etter 30 minutter



Komiker Kristian Valen er på turné med showet «Åsted Valen». Fredag sto han foran 400 oppmøtte på Hjertnes Kulturhus i Sandefjord, men arrangementet skal ha blitt avlyst en halvtime inn i showet.

– Han var i en tilstand der det rett og slett var uforsvarlig å gjennomføre showet. Vi måtte ta en beslutning, og det var åpenbart at det eneste riktige var å avlyse showet, sier Lars Fuglevik, seksjonsleder for kultur og kino i Sandefjord kommune til Sandefjords Blad.

Gjengangeren omtaler også Valens show. Han var på Bakkenteigen kulturhus i Horten torsdag, der 200 var til stedet.

- Vi har fått rapporter om at Valen framsto ukonsentrert eller ruset på scenen. Om han var ruset, vet vi ikke, men det er ingen tvil om at flere er misfornøyde med forestillingen hans, sier Linda Berglund, leder for Bakkenteigen kulturhus, som bekrefter overfor avisen at flere forlot salen underveis.

- Alkoholen er blitt en følgesvenn



Valen selv bekrefter at han den siste tiden vært gjennom en krevende periode og erkjenner i dag at dette ikke har blitt håndtert på en god måte

- Alkohol har blitt en ”følgesvenn” som over tid har tatt overhånd. Jeg innser at jeg må ha profesjonell hjelp for å kunne ta tilbake livet på vegne av min forlovede og jobben er jeg i dag i dialog med helsevesenet med tanke på øyeblikkelig behandling!", skriver Valen.



Refundert



Fuglevik forteller kort tid etter showet i Sandefjord at alle tilskuerne vil få refundert billettene sine. For de som kjøpte på nett skal det allerede ha blitt lagt inn en tilbakebetaling, forteller han Sandefjords Blad, mens de som kjøpte på kinoen vil følges opp mandag.

Berglund forteller Nettavisen lørdag at de er i kontakt med managementet til Valen og at saken følges opp mandag.

- Jeg vil gjerne få en totaloversikt og gi publikum svar over helgen. Vi vurderer jo dette seriøst og skal selvfølgelig strekke oss langt for å løse dette for publikum.

De valgte altså ikke å stoppe showet.

- Våre folk på stedet så ingen grunn til det før Valen gikk på scenen. Han gjennomførte showet, men vi er de første til å se at det som ble presentert ikke var særlig bra, sier Berglund til Gjengangeren.

Valens turne med «Åsted Norge» startet i Odda kulturhus i slutten av februar. Ifølge Valens Nettsider består showet av parodier på TV-program, artister og kjendiser fra inn- og utland.

