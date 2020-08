Kritisk til Hurtigruten: - De rushet ut i markedet som Eddie the Eagle ut av hoppet

Iveren etter å tjene penger igjen har avdekket en uproff organisasjon, mener ekspert på markedsføring.

Mandag ble det klart at Hurtigruten kansellerer alle reiser med sine ekspedisjonsskip framover. Regjeringen bestemte også på mandag at all cruisetrafikk til Norge stanses i 14 dager.

- Innstrammingen vil forhindre skip med flere enn 100 personer om bord fra å legge til kai. Vi må ta disse grepene mens vi undersøker hva som sviktet på Hurtigruten og hva som kan gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen. Situasjonen på Hurtigruten viser det vi har sagt hele veien, at koronapandemien ikke er over. Vi må dessverre stramme inn på ny. Vi vil gjøre en ny vurdering om 14 dager, sa helseminister Bent Høie på mandagens pressekonferanse.

Her kommer Høie med den tunge beskjeden:

- Kastet fornuften på sjøen

De økonomiske konsekvensene av koronautbruddet på skipet er uklare. Det er heller ikke klart i hvilken grad ruteskipene rammes indirekte av koronakrisen. Etter planen skulle alle skipene i drift igjen i løpet av september.

Tor Wallin Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole og ekspert på markedsføring og entrepenørskap, er kritisk til Hurtigrutens iver etter å komme i gang med cruisetrafikken så raskt etter at første koronabølge la seg.

- Men en gang de kunne, kastet de loss, og samtidig kastet de fornuften på sjøen - ikke fordi de elsker kundene, men fordi de hater underskuddet, sier Andreassen.

- Bondefanget med dårlig info

Andreassen synes selskapet gir et uprofesjonelt inntrykk også i møte med media:

- Daniel Skjeldam virker å ha et behagelig vesen, men synes bondefanget av en organisasjon som ikke forer ham med god nok informasjon.

Dermed blir han drevet fra skanse til skanse å klare ikke å svare ordentlig på spørsmål fra godt forberedte journalister, mener professoren:

- Han prøver å gjøre det riktige, men informasjonen han har virker mangelfull, og dermed greier han ikke å være på offensiven.

Mandag ettermiddag la imidlertid Hurtigruten-sjefen alle kortene på bordet.

- La meg starte denne pressekonferansen med å være grenseløst ærlig: Vi har sviktet. Vi har gjort feil, det vi ser nå er ikke det Hurtigruten skal stå for eller det Hurtigruten er. Den foreløpige gjennomgangen av hendelsen viser flere avvik fra prosedyrene. Det er mitt ansvar som øverste leder, sa Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam i innledningen av pressekonferansen.

Her innrømmer Skjeldam at selskapet ikke gjorde jobben sin:

Andreassen hevder at selskapet tenkte profitt før ordentlige regler og prosedyrer rundt smittevern i en tid, hvor vi fortsatt er sterkt preget av en pandemi.

- Selskapet har valgt å holde ruteskipene i drift - er det grunn til å stole på at det er tette skott og koronafritt på disse skipene?



- Inntrykket som dannes er at man er desperate etter disse inntektene og rusher ut i markedet som Eddie the Eagle ut av hoppet. Rutinene rundt mannskapene og informasjonshåndtering tyder på rusk i maskineriet helt inn i ledergruppen - man får ikke inntrykk av en veldrevet organisasjon, sier Andreassen.

Tok opp milliardlån til høy rente

NRK skrev i juli at alle Hurtigruten-skip etter planen skulle i drift igjen i løpet av september. Totalt dreier det seg om elleve skip. Selskapet permitterte 3000 ansatte i vår og har seilt med et svært redusert tilbud. Åtte av ti reisende med Hurtigruten-skipene er utlendinger - som betyr at 80 prosent av inntektene ble borte i sommer.

Ekspedisjonsskipene MS Spitsbergen, MS Fridtjof Nansen og MS Roald Amundsen, som nå er tatt ut av drift etter koronautbruddet på sistnevnte båt, skulle i sommer blant annet seile til Svalbard og fra Hamburg i Tyskland til norskekysten.

I midten av juni ble det kjent at Hurtigruten hadde tatt opp lån på 105 millioner euro, over en milliard kroner, i det internasjonale lånemarkedet, til en rente på hele 11 prosent.

- Har noen lyst til dette?

Tor Wallin Andreassen mer enn antyder at appetitten på cruisereiser vil gå i en helt annen retning en Hurtigruten hadde håpet på etter dette.

- Er det virkelig noen som har lyst til å seile rundt Svalbard nå? Vil cruiseskipene i det hele tatt overleve dette?

Så fort man åpner opp, snubler man i sine egne skolisser, fordi suget etter å dekke tapet er større enn lysten på å betjene et marked ordentlig, mener Andreassen:

- Dermed framstår merkevaren Hurtigruten plutselig som et risikoprosjekt der man gir inntrykk av ikke å ha kontroll - kort tid etter massiv NRK-reklame for Svalbard-turen. Kan vi stole på dem, er hva folk spør seg nå.

Helseminister Bent Høie var også helt klar på at Hurtigruten har brent mange broer.

- Tilliten til Hurtigruten er svekket, og så er det opp til selskapet å gjøre noe med det. De har vært en pådriver overfor regjeringen for at vi skal åpne opp, sa Høie.

At 33 av mannskapet er filippinere illustrerer en globalisering av arbeidskraften som skaper problemer langt utover cruise-bransjen, mener Andreassen.

- Pandemier slår ut på en helt annen måte når man er avhengig av arbeidskraft fra hele verden, og det krever en årvåkenhet som norske ledere ikke er trent på i det hele tatt.