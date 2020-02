Kronekollaps: Faller til sitt laveste nivå noensinne

Den norske kronen er i fritt fall som følge av coronaviruset og verre kan det bli.

- Så lenge vi ser den utviklingen vi ser så med tanke på smitte og utviklingen i markedet, er det ikke så overraskende at kronen faller så mye. Dette treffer absolutt alle som driver med forvaltning på et eller annet plan, sier Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets, til Nettavisen.

Den norske kronen har falt til ny rekordnotering på 10,318 kroner mot euro. Så svak har den norske kronen har aldri vært så svak mot den europeiske fellesvalutaen. Også mot den amerikanske dollaren og den svenske kronen er den norske valutaen kraftig ned.

En dollar koster nå 9,4 kroner og 100 svenske kroner koster 97,3 norske.

Ingen trygg havn

Østnor sier det er flere grunnen til at den norske kronen raser, inkludert at investorer flykter til «trygge havner» som dollar og euro i usikre tider.

KRONESMELL: Når denne grafen faller, svekker krona seg. Den har aldri vært lavere mot euro enn nå. Foto: Infront

- Vi har oljepris som har stupt, vi ser at veksten bremser og det er lavere etterspørsel i verdenen som følge av viruset. Alt henger sammen og vi er en liten, åpen økonomi. Selvfølgelig blir vi rammet av dette, sier Østnor.

Enn så lenge har det vært i hovedsak reiselivsbransjen som har fått gjennomgå som følge av coronaviruset. Østnor tror imidlertid det er gode muligheter sprer seg til resten av økonomien. Han sier det er fullt mulig at den norske kronen vil falle seg ytterligere.

- Vi vet ikke hvordan dette utvikler seg. Viruset blir negativt for veksten en stund. Vi vil ha en periode med smitte utenfor Kina. Fortsetter det å treffe europeisk og norsk produksjon, kommer vi til å se selskaper med resultatvarsler inkludert Norge som peker i retning svakere inntjening, sier han.

Han mener likevel det er vanskelig å si hvor mye mer ned vi skal.

- Vi er alle litt i blinde nå, sier Østnor.

Første gang siden Spanskesyken

Det er ikke bare kronen som svekker seg som følg av coronaviruset. Oslo Børs er ned fire prosent, og senior porteføljeforvalter Lars Erik Moen i Danske Bank anslår at coronaviruset blir den første epidemien siden Spanskesyken for 100 år siden som får realøkonomiske konsekvenser.

- De epidemiene vi har hatt frem til å har ikke hatt slike konsekvenser. Vi ser at oljeprisen er ned, og at dette får konsekvenser for transportbransjen og andre felt, sier Moen til Nettavisen.

Han sier at coronaviruset nå stopper opp økonomisk vekst i deler av verden.

- Vi ser at bilproduksjon i Korea har falt fordi de ikke får bildeler fra Kina. Vi ser at IT-leverandører ikke får utstyret de skal ha fra Kina. Det er ikke bare transportnæringen og oljeetterpørselen som lider, sier Moen.

Han understreker imidlertid at det er en viktig forskjell mellom coronaviruset og spanskesyken, som tok livet av mellom 50 og 100 millioner mennesker mellom 1918 og 1920.

- Den gangen var skyldes den økonomiske nedgangen at spanskesyken var en så alvorlig sykdom. Denne gang er det fordi tiltakene som gjøres for å hindre at sykdommen sprer seg er så kraftige, sier Moen.