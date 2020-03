Kronemarerittet vil ingen ende ta - soleklare nye bunnivåer

Den laveste oljeprisen siden 2003 er med på å sende kronekursen til soleklare nye bunnoteringer mot dollar og euro.

Onsdag ettermiddag må man i det profesjonelle valutamarkedet ut med hele 10,88 kroner for 1 dollar, 11,76 kroner for 1 euro. Det betyr at de som skal veksle om fra kroner, kan regne med effektive kurser over henholdsvis 12 kroner og 11 kroner.

Det seneste døgnet har kronen svekket seg med over 4 prosent mot dollar, nesten 3 prosent mot euro.

TIL HIMMELS: Eller til bunns, om man vil, kronen noteres til stadig nye sjokknoteringer og nå til godt over 10,80 kroner for en dollar. Foto: (Infront)

En oljepris under 27 dollar fatet er absolutt dårlige nyheter for den oljeavhengige norske økonomien.

Kronen nærmer seg nå nivåer ingen kunne ha drømt om for bare kort tid siden, for ikke å si ha mareritt om.

Den svake kronen gjør at utenlandsferier, for de som ennå kan dra, er blitt over 20 prosent dyrere det seneste året. På sikt vil en svak krone føre til dyrere importpriser, men styrke konkurransekraften til norske varer mot utenlandske.

Ikke rikere

Den svake kronen gjør også at verdien av oljefondet holder seg bra i verdi til tross for det kraftige aksjefallet. Det skyldes at vi plasserer pengene i utenlandske verdipapirer. Verdien av oljefondet onsdag ettermiddag lå på over 9700 milliarder kroner.

Med mer normale valutakurser hadde verdien vært langt ned mot 8000 milliarder. Både sentralbanksjef Øystein Olsen og DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland har minnet om at vi ikke blir rikere av den svakere kronen, snarere tvert imot.

- Kronesvekkelsen er ikke en nyhet som i seg selv gir grunn til å øke oljepengebruken, Importprisene øker, og prisstigningen blir høyere enn det vi hadde tenkt oss ved årets inngang. En vesentlig svekkelse av kronen løfter utsiktene for inflasjonen og trekker inn kjøpekraft for forbrukerne, sa Haugland til Nettavisen for en uke siden.