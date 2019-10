Kronen dundrer i bakken: – Nå er det mange som sliter

Tirsdag morgen går den norske kronen på nok en brutal smell. Nå er den på det svakeste nivået noensinne mot euro.

ALBIR, SPANIA (Nettavisen): Etter nok en kraftig nedgang for kronen tirsdag morgen, er den nå det svakeste den noensinne har vært mot euro.

Tirsdag morgen var den norske valutaen handlet for 10,256 mot euroen.

Det får store konsekvenser, ikke minst for mange av de 50.000 nordmennene som bor i Spania.

Odd Furuseth (80)

‒ Jeg husker euroen var på nærmere syv kroner. Nå er den på godt over ti. Det betyr at en tredjedel av pensjonen min er forsvunnet, sier Odd Furuseth (80).

Han er rask med å legge til at det ikke er synd på ham. Furuseth har en god pensjon. Men han merker det likevel, etter kronefallet har vært såpass dramatisk.

Blant dem som rammes hardest er minstepensjonister eller uføre som har flyttet til Spania av helseårsaker.

– Mange som sliter nå

Furuseth har bodd Albir på Costa Blanca siden årtusenskiftet. Han har et langt yrkesliv bak seg som både jagerflypilot for det norske luftforsvaret og SAS-pilot i en årrekke.

Odd Furuseth (80) og kjæresten Ingebjørg Sunsbø Jonasen (80)

‒ Vi merker at det er mange som sliter nå. Men hver gang den norske kronen får seg en smell, bruker vi å si: «Alt for Norge», sier Furuseth og ler.

De praktiske konsekvensene av kronekursen er mange. Når den styrker seg, blir det bedre for nordmenn i utlandet med bedre kjøpekraft. Men på den andre side er en svak krone ekstra bra for norsk eksportnæring.

Når Norge selger varer til utlandet, spesielt olje- og gass, handles det i amerikanske dollar. Det bidrar til store inntekter for både staten og oljeselskapene at kronen er svak.

Euroen er blitt stadig sterkere mot krona siden 2012.

Furuseth på den andre side har opplevd at de faste utgiftene har gått opp. I Spania er det mye dyrere med strøm enn i Norge. Mens spotprisen i hjemlandet er på 45 øre, er den på over 2 kroner og 20 øre kilowatten i det sydlige landet.

‒ Det er klart det blir dyrt. Spesielt når vi merker hvordan prisene ellers går opp på alle tjenester og produkter, sier Furuseth.

Minstepensjonist taper over 80.000 kroner

For en minstepensjonist som bor i et land med Euro, som for eksempel Spania, er det spesielt dramatisk. En vanlig minstepensjonist har 182.000 kroner ifølge NAVs egne tall.

Det er over 8.000 nordmenn som bor i den lille kommunen Alfaz del Pi på Costa Blanca i Spania.

Selv om valutamarkedene viser en kronekurs på 10,24 tirsdag morgen per euro, er det i praksis høyere. På den lokale minibanken må du nesten ut med 11 kroner per euro.

For seks år siden ville en minstepensjon blitt 24.200 euro. Etter tirsdag morgens kronekræsj er kjøpekraften redusert til 16.545 euro. Det gjør et massivt innhogg i privatøkonomien for dem med dårlig råd.

En norsk minstepensjonist har dermed omtrent 1.378 euro i måneden før skatt. Til sammenligning er den spanske minstelønnen på 880 euro i måneden.

‒ Det er spesielt trist å tenke på minstepensjonistene. Vi kjenner til mange som bare akkurat klarer seg i Spania som det er, og frykter at de må flytte hjem til Norge. For mange betyr det en mye dårligere helse og et helt annerledes liv, sier Furuseth.

