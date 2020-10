Kronen får juling: Går rett til bunns

Det er full korona-panikk i finansmarkedene og kronen faller kraftig.

Det har sjeldent vært dyrere å handle fra utenlandske nettbutikker som Amazon, Asos og Ebay enn akkurat nå. Det skyldes en ny nedtur for den norske kronen.

Kronen går fredag morgen nemlig ned til sitt svakeste mot euro siden den store korona-smellen i vår, da den var på sitt laveste noensinne.

En euro er nå verdt 11,15 kroner, mot 10,80 kroner så sent som på tirsdag.

En dollar er nå verdt 9,55 kroner, mot 9,18 kroner tidligere denne uken.

Mot den svenske kronen ser man ikke de samme bevegelsene, men en svensk krone er fortsatt verdt mer enn den norske.

DNB Markets skriver i en rapport at kronen har «fått juling».

Les også: Sjeføkonom spår permanent dyr utenlandsferie etter koronakrisen

- Det er smått brutale bevegelser vi har sett de siste dagene, skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Dyrere å handle på nett

En svak norsk krone betyr som kjent dyre utenlandsturer, men akkurat det er neppe aktuelle for mange nordmenn i disse tider, gitt at så godt som alle land er røde. Mer presserende er dermed at kronesvekkelsen gjør varer vi kjøper fra utlandet dyrere.

Det kan være direkte, gjennom kjøp på utenlandske nettsider som Amazon, eller ved at varer som blir importert til Norge blir satt opp i pris. Det gjelder typisk elektronikk, som iPhoner, eller biler, som Tesla.

Les også: Advarer mot prisfelle hos Norges største bokhandelkjede: - Gambler på at folk ikke sjekker

Østnor sier at både svakere vekstutsikter og lavere oljepris er sterkt bidragsytende til kronesvekkelsen.

- Vi skal heller ikke utelukke at spekulanter har vært posisjonert for en sterkere krone i lys av at norsk økonomi har gjort det bra gjennom krisen og ikke ser en like alvorlig smitteutvikling som i en del europeiske land, skriver Østnor.

SVAKERE: Den norske kronen er på sitt svakeste på nesten seks måneder. Foto: Infront

Selvforsterkende

Han mener samtidig at dette er nok et eksempel på den selvforsterkende spiralen som settes i gang for kronekursen når de globale finansmarkedene svekker seg. Som DNB tidligere har påpekt, er bevegelsene i det amerikanske børsindeksen S&P 500 den beste indikatorene på hvordan den norske kronekursen utvikler seg på sikt.

Les mer her: DNB: Dette påvirker kronen mest

- Smittebølge, nedstengninger og politisk usikkerhet har gitt børsfall. For norske forvaltere betyr det at de har valutasikret mer enn nødvendig og at markedsverdien av disse sikringene har falt i takt med kronesvekkelsen, forteller han.

- Reguleringer etter finanskrisen innebærer at forvalterne da må stille mer sikkerhet til sin motpart i sikringene påfølgende dag, hvilket gir klare incentiv om å redusere sikringsbeløpet. Det gir klare incentiv om å redusere sikringsbeløpet. Det innebærer å selge kroner.