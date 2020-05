Kronen igjen under magisk grense mot dollar

Den norske kronen har styrket seg markert og handles nå igjen under den magiske 10-kronersgrensen mot dollar.

12. mars 2020 stengte Solberg-regjeringen mer eller mindre ned det norske samfunnet. Den dagen spratt kronen opp i 10,16 mot dollar og ble noen dager senere notert til nesten 11,90 kroner.

Men så har kronen slått tilbake og styrket seg markant. Tirsdag morgen må de profesjonelle aktørene i valutamarkedet så vidt under 10 kroner for 1 dollar (se grafen under).

UNDER 10 KRONER: Fra å ha blitt handlet til nesten 12 kroner, noteres nå kronen til under nivå 10 mot dollar. Foto: (Infront)

Billigere USA-ferie

Det vil si at kronen de seneste to månedene har styrket seg med rundt 15 prosent mot dollar. USA-ferier er i teorien blitt 15 prosent billigere, om du hadde fått lov til å reise.

Mot euro har kronen styrket seg fra 12,65 på det svakeste til 10,93. Handelsbanken Capital Markets konstaterte i sin morgenrapport at den norske kronen styrket seg mot euro gjennom hele handledagen mandag, fra 11,05 til 10,95.

Støtter oljeprisen

Et raskere kutt i oljeproduksjonen enn tidligere ventet har bidratt til å støtte oljeprisen de siste ukene og dermed den oljeavhengige norske kronen. Ett fat nordsjøolje (Brent Spot) handles nå til ca 35 dollar fatet.

Handelsbanken mener nedsiderisikoen for kronen er blitt mindre og gitt støtte til kronekursen. Med andre ord er risikoen for at kronen skal svekke seg klart igjen lavere.

Dagens nivåer mot dollar og euro er likevel langt svakere enn historiske gjennomsnitt.