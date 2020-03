Kronen kollapser etter oljeras - nye sjokknoteringer

Den norske kronen kollapser fullstendig etter nattens stup i oljeprisen. - Dette er alvorlig for Norge, sier en porteføljeforvalter.

Den oljeavhengige norske økonomien og kronen får real bank etter nattens brudd i forhandlinger om oljekvoter, samt frykten for effektene av coronaviruset.

Prisen på nordsjøolje stupte søndag til 34 dollar fatet etter bruddet i forhandlingene mellom Opec-landene og Russland. Opec-landene har ønsket en enighet om å redusere produksjonen av olje på grunn av dramatisk lavere etterspørsel som følge av coronaviruset som herjer i verden.

Disse forhandlingene har så langt ikke lykkes, som gir et dramatisk fall i oljeprisen. Det går igjen ut over den norske kronen.

Les også: "Kronen på sitt svakeste nivå mot euroen"

Mandag morgen må man i det profesjonelle valutamarkedet ut med 10,87 kroner for en euro i det profesjonelle valutamarkedet (se grafen under), en svekkelse på godt over 4 prosent. Fallet har moderert seg litt til 10,83 ved 07.45-tiden.

FULLSTENDIG KOLLAPS: Kronen noteres til rekordsvake 10,87 mot euro, det desidert svakeste nivået noensinne. Foto: (Infront)

Helt ekstraordinært

Det er en svekkelse som er helt ekstraordinær, og det er en soleklar ny bunnrekord for kronen mot euroen. Eksempelvis svekket kronen seg under finanskrisen for drøye ti år siden fra 8,60 til 8,90 den 15. oktober 2008, og fra 9,51 til 9,86 18. desember samme år. Nattens kronefall er altså større enn det, både i absolutte verdier og i prosent.

Mot dollaren har kronen svekket seg med over 3 prosent til 9,55.

- Dette er alvorlig for Norge, twitrer porteføljeforvalter Magnus Vie Sunndal i Borea Asset Management.

Hvis oljeprisen skulle holde seg på nattens sjokknivåer (se grafen under), vil det være ned mot prisen det koster å produsere olje på norsk sokkel, i hvert fall for nyere felt. Balanseprisen for Johan Castberg-feltet er beregnet til rett over 30 dollar fatet. Denne prisen ble i 2013 ifølge Teknisk Ukeblad beregnet til svimlende 80 dollar fatet.

OLJEJOKK: Prisen på ett fat nordsjøolje ligger nå på drøyt 33 dollar fatet. Foto: (Infront)

Den norske økonomien rammes ved at oljeinntektene for Norge svikter, underskuddet på handelsbalansen øker, i tillegg at olje- og oljeserviceindustrien vil få store problemer.

Vie Sunndal gjør et poeng av at den ubrukte kapasitet av billig olje overgår hele den norske produksjonen.

Gjennomsnittlig produksjonskostnad for ett fat olje fra Saudi Aramco er ifølge porteføljeforvalteren på 2,8 dollar per fat, altså milevis under de norske produksjonskostnadene. Dette er olje som frem til nå er holdt tilbake av økonomiske, og ikke miljømessige hensyn.

Les også: "Panikk i finansmarkedene gir historisk kronesmell"

Amerikanerne kommer

Vie Sunndal skriver at de seneste årene åra har kuttene i oljeproduksjonen kommet, ettersom amerikansk produksjon har vokst kraftig.

Stikkordene er Skiferolje, ny teknologi og billig gjeld. Ifølge Vie Sunndal har daglig amerikansk produksjon økt med heie 7,5 millioner fat, der USA er blitt en oljeeksportør i større skala.

Saken oppdateres.