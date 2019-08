Kronen nær sitt svakeste noensinne mot dollaren

Den amerikanske sentralbanken skuffet Donald Trump og tok markedet på senga med rentemelding. Det gir stjernesmell for den norske kronen.

- Det var en kraftig reaksjon. Det viser at de fleste hadde forventninger om flere rentekutt. Nå kan mye skje med kronen i tiden fremover, sier Lars Mouland i Nordea Markets til Nettavisen.

Den norske kronen faller torsdag til sitt svakeste mot dollar siden januar 2016. Det kommer som en følge av meldingen fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) onsdag kveld.

Ingen store planer

Fed kuttet som ventet renten onsdag kveld. De skuffet likevel markedet og president Donald Trump ved å si at de har ingen umiddelbare planer om nye rentekutt.

KUTTER FORSIKTIG: USAs sentralbanksjef Jerome Powell kutter styringsrenten, men bare litt. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Vi tenker på dette som en midtsyklisk justering av pengepolitikken, i motsetning til for eksempel starten på en lengre periode med rentekutt. Det er ikke det vi ser nå, sier sentralbanksjef Jerone Powell på rentemøtet.

På toppen av dette ble det kjent at to av medlemmene på rentekomiteen stemte imot rentekutt på møtet, noe som bidro til den haukete tonen fra sentralbanken.

President Donald Trump har tatt skarpt til orde for at Fed må kutte renten og uttrykte sin skuffelse over sentralbanken på Twitter onsdag kveld.

MISFORNØYD: Trump fikk bare delvis viljen sin onsdag. Foto: (NTB scanpix)

- Som vanlig skuffet Powell oss. (...) Vi vinner uansett, men vi får ikke mye hjelp fra Federal Reserve, skrev presidenten.

Overrasket

Sentralbankens tilsynelatende uvilje mot å kutte renten videre kom som en overraskelse på finansmarkedet, hvor de fleste ventet minst ett rentekutt til. Markedet priset til og med inn en femtedels mulighet for et rentekutt på hele 0,5 prosentpoeng på dette møtet, mot et «vanlig» kutt på 0,25 prosentpoeng, som også ble fasit.

Meldingen hadde altså også store konsekvenser for den norske kronen, som falt kraftig i kjølvannet av rentemøtet.

En dollar koster nå 8,9 kroner, mest på 3,5 år, og kun ti øre fra det en historisk bunnotering til kronen mot dollar på 8,99.

MOT SVAKESTE NOENSINNE: Den amerikanske dollaren er råsterk. Foto: Infront

Råsterk

Mouland sier det er forståelig at dollaren er så råsterk som den faktisk er.

- Det er mange grunner til å eie dollar. USA har den høyeste renten i den siviliserte verden. Nå ser det heller ikke ut som om det blir så mange rentekutt som mange hadde håpet på. Amerikansk økonomi går dessuten fortsatt godt, mens det er usikkerhet i resten av verden. Det løfter dollaren, sier han.

Han viser til at en sterk dollar ofte gir en svak krone, også mot euro.

- Ved siden av det har det kommet svenske veksttall, som også har trukket den norske kronen ned. Kronen ser veldig svak ut nå og vi er ikke langt unna det svakeste ved årsskiftet 2015/2016. Det er fullt mulig at de bryter gjennom den grensen. Mye kan skje innen neste rentemøte i Norge Bank, som er 20. august, sier Mouland.

Det er dermed fullt mulig at dollaren for første gang kan koste mer enn ni kroner.

- Det er absolutt ikke umulig, spesielt siden vi har et sommerstille marked. Kommer det frem nye, sterke tall fra amerikansk økonomi, kan dollaren styrke seg yterligere,, Men på sikt venter vi sterkere krone, sier Mouland.