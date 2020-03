Kronen på sitt svakeste mot euro noensinne

Rekordene står for fall for en ekstremt svak krone. Samtidig ventes det rentekutt, både i Norge og utlandet.

Kronen har svekket seg til sitt svakeste noensinne mot den europeiske fellesvalutaen euro, samtidig som antallet smittede av coronaviruset øker og oljeprisen raser.

Fredag koster en euro hele 10,48 kroner, det soleklart svakeste noensinne, samtidig som det ventes kraftige rentekutt over hele verden. Lave renter betyr vanligvis en svakere valutakurs.

Les også: Rentethriller: Sjeføkonom spår svært gode nyheter til alle med lån

- Vi ser at kronen lenge har beveget seg i et spekter mellom 10,30 og 10,40 mot euro, og mange har solgt unna den siste tiden. Nå ser vi at kronen er klar for å svekke seg mer, sier Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets, til Nettavisen.

Les også: Norwegian-havari på børs: Full krise for Kjos

Aksjer ned

Han viser til at aksjemarkedet er ned 10 prosent, noe han ikke anser som spesielt mye gitt den alvorlige økonomiske situasjonen i kjølvannet av coronaviruset.

- Vi er på veldig svake nivåer, men vi ser vi er forberedt på ytterligere fall i aksjer og svakere krone.

Les også: Panikk i finansmarkedene gir historisk kronesmell

- Hvor mye mer kan vi falle? Er det mulig å tenke seg en euro på 11 kroner?

- Utfallsrommet er veldig stort avhengig av utviklingen. Hvis vi er tegn til at smitten avtar om en måned, kan vi vente oss en klar styrking av kronen. Står vi i samme situasjon om tre måneder, kan det bli betydelig verre enn i dag, sier Bernhardsen.

Sjokkutt

Han mener at et viktig spørsmål fremover blir hva sentralbankene gjør. Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) sjokkuttet renten med 0,5 prosentpoeng onsdag, noe som var et svært uvanlig grep, og Bernhardsen åpner for at de kan kutte den ytterligere 0,5 prosentpoeng, eller 50 basispunkter, på rentemøtet denne måneden.

Les også: Laksemilliardær advarer: - Visst kan vi flytte ut av landet

I morgenrapporten til Bernhardsens arbeidsgiver Nordea skriver de at verdensøkonomien er på en «highway to hell» og venter at flere sentralbanken kan komme til å kutte renten kraftig fremover.

Flere kutt

De viser til at et rentekutt til Fed på 50 basispunkter «lukter som en krise» og at andre sentralbanker vil føle seg nødt til å følge.

I snitt er det ventes at de såkalte G10-sentralbankene i snitt også vil kutte renten med 0,5 prosentpoeng som følge av coronaviruset. I Norge ventes det i hvert fall et kutt allerede denne måneden, men Bernhardsen tror ikke de vi vil se liknende kutt her hjemme.

- Det er ganske vanskelig å se for seg at kronen skal kuttes like mye, sier Bernhardsen, som viser til at dollaren har svekket seg klart mot euro, og holdt seg ganske stabil mot kronen, de siste dagene.