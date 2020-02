Kronen raser mot nye bunnnivåer

Kronen er nær sitt laveste nivå noensinne, etter shopping-sjokk i desember, oljeprisfall og virusfrykt.

- Det er en solid trøkk for kronen, sier valutaanalytiker Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.

Kronen faller nå til 10,26 kroner mot euro, mot 9,97 kroner for så sent som for en uke siden. Vi må nå tilbake til kollapsen i oktober, da kronen falt til sitt svakeste noensinne, for å finne en liknende nedtur. Da var bunnotering 10,31 kroner, altså kun få øre fra dagens nivå.

Kronen raser også mot dollar, og er nå på 9,27 kroner mot den amerikanske valutaen. Det er også nær rekord. Også mot svenske kroner og britiske pund er kronen klart svekket.

Med andre ord er ferie til de aller fleste populære ferieland for nordmenn blitt betydelig dyrere den siste tiden.

Flere grunner

Østnor mener det er flere grunner til nedturen. Han viser til at de overraskende svake tallene for norsk handel i desember trekker ned tilliten til kronen. Mandag kom det norske nøkkeltallet PMI, som er et viktig mål på utsiktene til økonomien. Det falt med hele fire poeng fra måneden før.

- Samtidig har det jo skjedd vesentlig med utsiktene med verdensøkonomien. Det er nå igjen frykt for at global vekst bremser opp, så det blir dobbel smell for kronen, sier Østnor.

KRONENEDTUR: Kronen er nå sitt svakeste noensinne mot euro. Foto: Infront

Han viser at det igjen påvirker oljeprisen, som har falt kraftig til 58 dollar fatet.

- Så kronen får trøkk fra flere kanter, sier Østnor.

Usikker fremtid

Han trekker likevel frem Corona-virusen som den utløsende faktoren for den kraftige nedgangen i denne omgangen, ettersom den har brakt frykten for svak vekst tilbake fra skyggene.

- Men man har spådd toppen om en ukes tid på Corona-viruset, så spørsmålet blir om kronekursen da kommer tilbake. Dette vil nok avhenge mye av hvor lenge den var, men vi vet fra liknende epidemier at når aktiviteten kan ta seg kraftig opp igjen når den er over, så da er det rimelig å vente en gjeninnhenting, sier Østnor.

Han er imidlertid ikke veldig optimistisk for kronen, og viser til at DNB Markets venter at kronen vil ligge på ni kroner mot dollar og 10 mot euro om tre måneder. Om seks måneder venter DNB rundt 10,10 mot og 8,84 mot dollar.

- Men det er fortsatt stor usikkerhet rundt Corona-viruset og i hvilken grad dette påvirker kronen på lengre sikt, sier han.