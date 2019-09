Kronen rett til værs etter rentebeslutning

Den norske kronen løfter seg markant i kjølvannet av Norges Banks beslutning om å heve renten.

Den norske kronen løfter seg mot valutaer som dollar, euro og svenske kroner etter Norges Banks beslutning om å øke renten torsdag.

En euro var på et tidspunkt verdt nesten 9,83 kroner, mot 9,90 i forkant av rentemøtet, men falt deretter litt tilbake og ligger ti minutters handel på rundt 9,84 kroner.

LØFTER SEG: Norske krone løfter seg etter rentebeslutnining. Foto: Infront

Også mot svenske kroner svekker den norske kronen seg, noe som er godt nytt hvis du skal på grensehandel i helga.

100 svenske kroner koster nå 91,8 norske kroner, mot 92,1 kroner før møtet.

At utslagene ikke var enda større, skyldes trolig at beskjeden fra sentalbankstyret var delte. De hever renten, noe som taler for sterkere krone, men samtidig senker de rentebanen, altså forventningene til styringsrenten i fremtiden. Det taler for en svakere krone.

Norges Bank begrunner dagens renteøkning med at utsiktene samlet sett tilsier en litt høyere rente. Den underliggende prisveksten - den såkalte kjerneinflasjonen - er nær prismålet på 2 prosent.

Kapasitetsutnyttelsen i økonomien - altså hvordan vi utnytter ressursene - er noe over normalt. En svakere krone enn anslått har isolert sett trukket renteprogosen opp.

Nordea Markets skriver i en kort nyhetsoppdatering at Norges Bank gir seg etter denne økningen. Den såkalte rentebanen, altså prognosen for rentene fremover, signaliserer ifølge meglerhuset at Norges Bank stort sett er ferdig med økningene. Det er imidlertid litt større sannsynlighet for en økning neste år enn en nedgang.

Øystein Olsen selv bekrefter dette langt på vei på pressekonferansen:

- Vi venter at renten vil være på dette nivået i tiden fremover, sier han.