Kronen rett til værs: Nå kommer ekspert med ny spådom

Kronen er på sitt sterkeste mot dollar på halvannet år og ekspert tror på ytterligere styrking. Det kan gi prisfest på varer som Tesla og Apple-produkter.

Norges Bank varslet torsdag at styringsrenten kan bli satt opp tidligere enn det markedet tidligere har antatt. Første renteheving kan komme allerede i første kvartal 2022, sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror på en enda raskere og brattere oppgang.

Kronen styrket seg umiddelbart etter de nye rentesignalene fra Norges Bank i går, for så å svekke seg utover natten. Kronen er nå nede på 8,6 mot dollar, det sterkeste siden sommeren 2019 (se grafen under).

En sterk krone mot dollar er spesielt positivt for prisen på norske varer, siden veldig mange importere varer handles av norske selskaper i dollar, inkludert amerikanske og kinesiske. En sterk krone vil dermed bety at varer som Iphoner og Teslaer blir billigere.

Så sent som i november økte Tesla prisene kraftig som følge av svakere krone.

Renteforskjeller har opp gjennom årene spilt inn, men forskjellen mellom rentenivået i Norge og utlandet har ikke vært viktig siden 2013. Analytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Markets sier til Nettavisen Økonomi at han tror vi kan se ytterligere styrking av kronen fremover.

- De siste årene har risikoappetitten hos markedsaktørene vært en viktig driver av utviklingen i kronekursen og i mindre grad relative rentedifferanser.

- Skulle risikoviljen blant markedsaktørene bedre seg i tiden fremover, vil trolig kronen kunne styrke seg ytterligere. Men temaer i valutamarkedene skifter imidlertid fort, og betydningen av rentedifferanser kan dermed øke fremover, sier Knudsen.

Han poengterer at vi en rekke ganger i løpet av dette året, senest i september og oktober, har sett brå bevegelser ned i kronekursen når uroen i markedene har tiltatt.

Knudsen og kollegaene har ikke oppdatert med nye prognoser etter rentemøtet torsdag.

Han sier de vil komme med oppdaterte prognoser for kronekursen i januar. I oktober spådde Handelsbanken at vi i første kvartal måtte ut med 11 kroner for 1 euro og 9,40 kroner for 1 dollar.

Vi ligger en god del sterkere an enn det i dag, 1 dollar koster nå snaue 8,60 kroner. Men gitt en vedvarende svak krone, blir det:

Fortsatt dyrt å feriere i utlandet

Høyere priser på varer vi kjøper fra utlandet

Relativt sett billigere norske varer i utlandet

Spår ikke

Norges Bank gir ikke prognoser mot konkrete valutaer, bare mot den importveide kursen sammensatt av valutaene til Norges handelspartnere - I44. I dag ligger denne indeksen på nivå 111, litt forenklet sagt, 11 prosent lavere enn normalt.

Spådommene for årene 2021-2023 er omtrent på dette nivået, så samlet sett tror ikke sentralbanken på rare kronestyrkingen. Men i den seneste rapporten skriver Norges Bank at de venter kronekursen vil styrke seg gradvis.

Det skyldes primært økt rentedifferansen mot handelspartnerne. Hvis Norge skulle få et klart høyere rentenivå enn de landene vi handler med, vil det isolert sett bli mer attraktivt å plassere penger i Norge.

Reversert

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets påpeker at kronestyrkingen egentlig ble reversert allerede natt til fredag. Han sier at Norges Bank en stund har forutsatt et oppsving i økonomien og signalisert at renten skal opp etter hvert.

- Sentralbanken legger til grunn en krone som skal styrke seg fremover. Det henger selvfølgelig også sammen med at de mener kronen er noe svakere enn hva et mer langsiktig nivå skulle tilsi, sier Østnor.

DNB Markets har heller ikke revidert spådommene for kronen fremover. I januar i år spådde meglerhuset en ny kronenedtur. Den ble mye sterkere enn noen kunne forestille seg, som følge av koronapandemien.

Beveger seg mest

Østnor og valutaekspertene i DNB har sett på hva som over tid påvirker kronen mest.

- Kronen er den valutaen i verden som beveger seg mest når S&P 500 endrer seg. Det er en valuta som svinger mye, og vi har fra tid til annen sett brå kronebevegelser, sa blant annet Østnor i slutten av august. S&P 500 er den brede amerikanske børsindeksen og kanskje verdens viktigste børs.

- Vi ser da at de største kronebevegelsene kommer når S&P 500 stiger eller faller. En sterkere S&P 500 gir en sterkere krone. Det er ingen sammenheng fra dag til dag, men våre beregninger viser at hvis S&P 500 endrer seg med 1 prosent, endrer kronen seg med en tredjedel av dette, sa Østnor.

På en prikk

Siden 1. september har S&P 500 steget med ca. 5,5 prosent. I samme periode har kronen styrket seg med med 1,85 prosent mot dollar, nøyaktig den tredjedelen Østnor snakket om.

S&P 500 har siden 1. november steget med hele 12 prosent. Kronestyringen den seneste halvannen måneden er imidlertid på hele 10 prosent, så her er det nesten en-til-en-sammenheng.

