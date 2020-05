Kronen svekker seg etter kraftig oljeprisfall og oppsiktsvekkende uttalelse fra Kina

FOLKEKONGRESSEN: I tillegg til beskjeden om å droppe økonomiske vekstmål, ble et forslag om en ny sikkerhetslov for befolkningen i Hongkong lagt frem. Her spaserer den kinesiske presidenten Xi Jinping og statsminister Li Keqiang forbi utenriksministeren og forsvarsministeren. Foto: Carlos Garcia Rawlins (Reuters)