Kronen til værs: Sterkeste mot dollar på 13 måneder

- Dette hjelper godt på.

Kronen er mandag på sitt sterkest mot dollar siden juli i fjor. En dollar kostet i dag helt ned mot 8,75 kroner. Så sterk har ikke kronen vært mot den amerikanske valutaen siden juli i fjor.

Dollaren er heller ikke den eneste valutaen som svekker seg overfor kronen. Også euroen og svenske kroner har samme bevegelse. En euro koster nå 10,45 kroner, mest på tre måneder, mens 100 svenske kroner koster 101,61 norske, det sterkeste siden juli.

Analytiker Ole Håkon Eek-Nilsen i Nordea Markets sier det er en sterk børsutvikling, spesielt i USA, kombinert med en økt oljepris som er grunnen til at kronen for tiden har god fart.

- Det er syvende dag på rad med aksjeoppgang i USA i forrige uke, samtidig som oljeprisen er over 46 dollar fatet. Dette hjelper godt på. Men dette handler nok ikke så mye om interne forhold i Norge, sier han til Nettavisen.

Følger børsen i USA



Ved siden av oljeprisen, er det nemlig det amerikanske børsen som mer enn noe annet driver kronekursen.

STERKERE: Den norske kronen har løftet seg kraftig fra slutten av mars, hvor den lå på nesten 12 kroner mot en dollar. Foto: Infront

Ifølge DNB er nemlig kronekursen den valutaen i verden som beveger seg mest når den amerikanske børsindeksen S&P 500 endrer seg.

- Vi ser da at de største kronebevegelsene kommer når S&P 500 stiger eller faller. En sterkere S&P 500 gir en sterkere krone. Det er ingen sammenheng fra dag til dag, men våre beregninger viser at hvis S&P 500 endrer seg med 1 prosent, endrer kronen seg med en tredjedel av dette, uttalte Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen søndag.

Fortsatt svakere dollar



Eek-Nilsen viser at vi lenge har hatt en sterk dollar mot kronen, men at de nå venter at dette delvis reverseres.

- Det så lenge veldig bra ut i USA. Det var høyere vekst, høyere rente og bedre effektivitet enn Europa. Men så kom krisen og da kunne sentralbanken kutte rentene mye og trykke penger, sier Eek-Nilsen, som viser til mer dollar i omløp svekker dollaren mot andre valutaer.

- Ved siden av er det et enormt budsjettunderskudd. Også det bør kunne svekke dollaren ytterligere fremover, sier Nordea-analytikeren.